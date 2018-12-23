تيجانا: خسارة الزمالك "مفاجأة غير متوقعة".. لابد من التركيز قبل مباريات الدوري

الأحد، 23 ديسمبر 2018 - 19:03

كتب : أحمد شوقي

القطن التشادي - الزمالك

وصف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة النادي في تشاد، الخسارة من القطن 2-0 بـ"المفاجأة غير المتوقعة".

وقال يوسف في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: الخسارة من القطن التشادى في إياب دور الـ 32 بالكونفدرالية مفاجأة غير متوقعة على الإطلاق، لكنها مباراة وانتهت وصعد الفريق إلى الدور التالي" .

وأضاف تيجانا "كل مباراة لها ظروفها وعلينا الاستفادة من الأخطاء لعدم تكرارها مرة أخرى" .

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وأكمل "المرحلة المقبلة في غاية الأهمية للفريق. نحن مقبلون على مباريات قوية محليا وإفريقيا والمطلوب من الجميع التركيز من أجل الانتصارات" .

وأتم "الفريق لديه مباريات هامة في الدورى بعد العودة أمام بتروجيت والإسماعيلي. مطلوب التركيز والاستعداد الجيد للحفاظ على قمة الدورى ومواصلة الانتصارات المحلية".

الزمالك تأهل إلى دور الـ32 مكرر في الكونفدرالية بعد الخسارة بهدفين في نجامينا، بعد أن فاز في القاهرة بـ7 أهداف نظيفة. (طالع التفاصيل)

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