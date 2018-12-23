تشكيل الأهلي - هشام محمد وإسلام محارب أساسيان أمام جيما

قرر محمد يوسف مدرب الأهلي البدء بهشام محمد وإسلام محارب في لقاء اليوم أمام مضيفه جيما أبا جيفار بطل إثيوبيا.

ويواجه الأهلي فريق جيما في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج بطل مصر للتعادل بأي نتيجة للعبور إلى دور المجموعات بعد فوزه في ملعبه بلقاء الذهاب بنتيجة 2-صفر.

ويلعب الأهلي أمام جيما بالتشكيل التالي:

الحارس: شريف إكرامي

الدفاع: أيمن أشرف - ساليف كوليبالي - محمد هاني - كريم نيدفيد

الوسط: إسلام محارب - عمرو السولية - ناصر ماهر - هشام محمد - أحمد حمودي

الهجوم: مروان محسن

ويلعب هشام محمد وإسلام محارب بدلا من حسام عاشور ومحمد شريف اللذين شارك في التشكيل الأساسي في لقاء الذهاب.

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