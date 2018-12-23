مواعيد مباريات اليوم الأحد 23-12-2018 والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك في إفريقيا

أحد كروي مثير في انتظارنا. مباريات في إفريقيا وإنجلترا وإسبانيا ومصر.

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اليوم يبدأ بمواجهة الأهلي أمام جيما آبا جيفار الإثيوبي على ملعب الأخير في الثالثة عصرا على أون سبورت.

بعدها وتحديدا في الرابعة عصرا يلعب الزمالك خارج أرضه أمام القطن التشادي في إياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية على أون سبورت 2.

في الدوري المصري، يواجه حرس الحدود نظيره الإنتاج الحربي في الخامسة مساءً على النيل للرياضة، قبل أن يلعب طلائع الجيش أمام النجوم على أون سبورت والنيل للرياضة في السابعة والنصف مساءً.

في الدوري الإنجليزي سنكون على موعد مع مواجهة مثيرة تجمع بين إيفرتون وتوتنام في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 2.

بينما يُفتتح اليوم الأحد بمواجهة فالنسيا أمام ويسكا في الواحدة ظهرا على بي إن سبورتس 3.

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