فيديو - بسبب صلاح؟ هل رد راموس على صافرات الاستهجان بهذا الاحتفال

احتفل سيرجيو راموس قائد ريال مدريد بهدفه في مرمى العين الإماراتي بنهائي كأس العالم للأندية بشكل مثير للجدل، لكن يبدو أن الأمر لم يكن بالصدفة.

وقاد راموس فريقه للتتويج باللقب بعد الفوز على العين بنتيجة 4-1 يوم السبت على ملعب هزاع بن زايد.

تقرير جريدة إكسبرس الإنجليزية يشير إلى أن صافرات الاستهجان طالت راموس منذ بداية المباراة من قبل الجماهير الإماراتية وذلك بسبب ما فعله مع محمد صلاح نجم ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا الصيف الماضي وتسببه في إصابة قوية للدولي المصري.

وركض راموس بعد تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد في شباك العين وأشار للجماهير بالصمت ووجه أصابعه نحو اسمه على قميصه من الخلف.

وقال راموس لقناة TVE الإسبانية: "صفارات الاستهجان لا يمكن تفسيرها".

وأضاف قائد ريال مدريد "أعتقد أنه يجب احترام رموز كرة القدم".

وشهد اللقاء تألقا كبيرا من الدولي الإسباني، خاصة حين منع لاعبنا المصري حسين الشحات جناح العين من تسجيل هدف رائع من على خط المرمى.

ريال مدريد لن يخوض أي مباريات حتى يوم 3 يناير المقبل، حين يلتقي مع فياريال في الدوري الإسباني.

الملكي يحتل المركز الرابع في جدول الدوري الأسباني بفارق 8 نقاط عن غريمه برشلونة.

اقرأ أيضا

بالفيديو - بمشاركة وإهدار الشحات.. ريال مدريد ينهي حلم العين ويتوج بالذهب دون معاناة

بالفيديو - فرصة لا تضيع وإهدار أخرى في ملخص لمسات الشحات أمام ريال مدريد

بالفيديو - أجمل هدية في أعياد الميلاد.. بالاس يدمر سيتي ويُبعد ليفربول بالصدارة

نهاية الحلم البورسعيدي.. المصري يودع الكونفدرالية في ظهور إيهاب جلال الأول

في إفريقيا - اكتمال نصف فرق مجموعات دوري الأبطال.. عودة بطل تاريخي وتأهل عمالقة