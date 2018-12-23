مدرب العين: الأهلي لا يستطيع دفع قيمة حسين الشحات

قال زوران ماميتش المدير الفني للعين الإماراتي إن الأهلي لا يستطيع دفع قيمة شراء جناحه المصري، حسين الشحات.

تحدث ماميتش في المؤتمر الصحفي عقب نهائي كأس العالم للأندية الذي خسره العين ضد ريال مدريد، وبحسب جريدة الاتحاد الإماراتية قائلا: "العين يجب أن يحتفظ بـ كايو".

وأردف "الأهلي لا يستطيع دفع ثمن حسين الشحات".

#زوران مدرب #العين: - فعلنا ما لم يتوقعه أحد بالوصول إلى النهائي - بدايتنا جيدة أمام الريال و #حسين_الشحات استحق ركلة جزاء - لم تكن لدينا الطاقة الكافية لخوضنا 4 مباريات في 10 أيام - العين يجب أن يحتفظ بـ #كايو والأهلي لا يستطيع دفع قيمة الشحات#مونديال_الأندية pic.twitter.com/AyvHv7tttj — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) December 22, 2018

وربطت تقارير صحفية عديدة بين حسين الشحات والأهلي، في وقت قال فيه عدلي القيعي مستشار التعاقدات في الأحمر: "لا توجد مفاوضات، بل رغبات معلنة ومعروفة، ولا داع للخوض في تفاصيل أكثر من ذلك".

وتألق الشحات في مشوار العين في مونديال الأندية، حيث سجل هدفا في مرمى الترجي بالمباراة التي انتهت بفوز الفريق الإماراتي 3-0.

وكان الشحات قد تحدث يوم الأربعاء لقناة MBC مصر قائلا: "لا أعرف شيئا عن تواجد عدلي القيعي بالإمارات أو إمكانية العودة للأهلي، أنا مستمر مع العين وأركز مع فريقي في بطولة كأس العالم للأندية".

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