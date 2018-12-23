بالفيديو - ضربة رأس رائعة كتبت هدف الأهلي الوحيد في إثيوبيا

الأحد، 23 ديسمبر 2018 - 12:48

كتب : نادر عيد

حسام حسن الأهلي‎

سيبحث لاعبو الأهلي عن هدف يوم الأحد لإحباط مضيفهم جيما أبا جيفار في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا بعد 20 عاما من مباراة فريقهم الوحيدة التي سجلوا فيها في الأراضي الإثيوبية.

في 1998.. سجل الأهلي الهدف الوحيد في تاريخه في إثيوبيا.

النجم حسام حسن.. الهداف والنجم الأول لكأس إفريقيا المنتهية منذ أشهر.. ضرب الكرة برأسه في شباك فريق البن مقتنصا التعادل بنتيجة 1-1.

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لكن في لقاء الإياب فرط الأهلي في أسبقيته وتعادل 2-2 ليودع دوري أبطال إفريقيا.

ثاني مواجهة للأهلي أمام الإثيوبيين كانت في طريقه نحو اللقب في دوري الأبطال عام 2012.. تعادل في دور الـ16 أمام البن بلا أهداف وفاز في لقاء الإياب بمصر بنتيجة 3-صفر.

واليوم الأحد يقام لقاء الإياب من ثالث مواجهة للأهلي في تاريخه في إثيوبيا.. التعادل يكفي بطل مصر للعبور إلى دور المجموعات.

الأهلي

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