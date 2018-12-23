بالفيديو - صلاح ينشر البهجة بين أطفال ليفربول في مفاجأة أعياد الميلاد

نشر نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول البهجة بين أطفال المدينة في مفاجأة أعياد الميلاد.

واستعرض الموقع الرسمي لليفربول لقطات لصلاح رفقة زميليه جيردان شاكيري وأندي روبرتسون في لقاء مفاجئ مع أطفال إحدى المدارس بمدينة ليفربول.

في البداية تحدث الأطفال عن لاعبيهم المفضلين قبل أن يتفاجئوا بصلاح وشاكيري وروبرتسون يدخلون عليهم ويتحدثون معهم.

أطفال مدينة ليفربول ينقسمون بين تشجيع إيفرتون والريدز مما جعل اللقطات أكثر مرحا.

ووزع اللاعبون على الأطفال دعوات لحضور مباراة ليفربول المقبلة.

ويستعد صلاح وزملاؤه لملاقاة نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

الفيديو مترجم للعربية

ردود أفعال مذهلة للأطفال عند رؤيتهم لـ @MoSalah و @XS_11official و @andrewrobertso5 في مفاجأة عيد الميلاد! 😱🤩🎁 الفيديو بالكامل عبر يوتيوب مترجم للعربية: https://t.co/RLlSA1ZYqE pic.twitter.com/X4u2KqVyLg — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 23, 2018

الدولي المصري يقود ناديه لصدارة الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.

اقرأ أيضا

بالفيديو - بمشاركة وإهدار الشحات.. ريال مدريد ينهي حلم العين ويتوج بالذهب دون معاناة

بالفيديو - فرصة لا تضيع وإهدار أخرى في ملخص لمسات الشحات أمام ريال مدريد

بالفيديو - أجمل هدية في أعياد الميلاد.. بالاس يدمر سيتي ويُبعد ليفربول بالصدارة

نهاية الحلم البورسعيدي.. المصري يودع الكونفدرالية في ظهور إيهاب جلال الأول

في إفريقيا - اكتمال نصف فرق مجموعات دوري الأبطال.. عودة بطل تاريخي وتأهل عمالقة