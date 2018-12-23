بالفيديو - صلاح ينشر البهجة بين أطفال ليفربول في مفاجأة أعياد الميلاد

الأحد، 23 ديسمبر 2018 - 10:58

كتب : FilGoal

محمد صلاح - غلاف مجلة GQ

نشر نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول البهجة بين أطفال المدينة في مفاجأة أعياد الميلاد.

واستعرض الموقع الرسمي لليفربول لقطات لصلاح رفقة زميليه جيردان شاكيري وأندي روبرتسون في لقاء مفاجئ مع أطفال إحدى المدارس بمدينة ليفربول.

في البداية تحدث الأطفال عن لاعبيهم المفضلين قبل أن يتفاجئوا بصلاح وشاكيري وروبرتسون يدخلون عليهم ويتحدثون معهم.

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أطفال مدينة ليفربول ينقسمون بين تشجيع إيفرتون والريدز مما جعل اللقطات أكثر مرحا.

ووزع اللاعبون على الأطفال دعوات لحضور مباراة ليفربول المقبلة.

ويستعد صلاح وزملاؤه لملاقاة نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

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الفيديو مترجم للعربية

الدولي المصري يقود ناديه لصدارة الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.

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محمد صلاح ليفربول

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