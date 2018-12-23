الزمالك ضد القطن التشادي.. لتجربة البدلاء قبل "المعمعة" وكتابة التاريخ

بنسبة 99.9%، تأهل الزمالك إلى دور الـ32 مكرر في الكونفدرالية.

الزمالك فاز ذهابا ضد القطن التشادي 7-0، نتيجة تصعب المهمة تماما على صاحب الأرض في لقاء الإياب وتضع الزمالك أمام تحديين مختلفين في المباراة.

تجربة البدلاء

عماد السيد، أحمد فتوح، أحمد مدبولي، عمر السعيد، محمد إبراهيم، إبراهيم حسن، بهاء مجدي.. أسماء قد تحتاج لمشاركة بعيدا عن الضغوط الخاصة بالدوري.

لا فرصة أفضل من مواجهة الإياب ضد القطن التشادي.

من المعروف أن أي فريق يريد بطولة يحتاج دكة بدلاء قوية. المدير الفني السويسري كريستيان جروس يحب تثبيت التشكيل ولم يغير الكثير طوال مشوار الفريق في الدوري الذي يتصدره.

تلك المباريات تعد فرصة لتجهيز البدلاء ودكة قوية تحمل الفريق قبل "معمعة" المباريات الصعبة.

الزمالك يدخل مواجهات صعبة بعد القطن التشادي، الإسماعيلي مع مطلع العام الجديد، مواجهة أخرى هامة في دور الـ32 مكرر للكونفدرالية، مواجهات منتظرة ضد منافسين مباشرين مثل بيراميدز والزمالك وأخرى قوية ضد مصر للمقاصة.

معمعة مواجهات صعبة يحتاج فيها الزمالك دكة قوية.

صناعة التاريخ

حقق الزمالك فوزا تاريخيا في لقاء الذهاب، عادل به فوزه الأعرض إفريقيا ضد مواطن القطن، غزالة.

ولكن في لقاء العودة تعادل الزمالك 0-0، وأصبح فوز الزمالك الأعرض (في مباراتين ذهابا إيابا) 7-0، أي فوز للزمالك يعني الفوز الأعرض للأبيض تاريخيا على مباراتين.

موعد المباراة

تقام في الرابعة عصرا، وتذاع عبر أون سبورت.

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