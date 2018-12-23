الزمالك ضد القطن التشادي.. لتجربة البدلاء قبل "المعمعة" وكتابة التاريخ

الأحد، 23 ديسمبر 2018 - 00:53

كتب : FilGoal

الزمالك - القطن التشادي

بنسبة 99.9%، تأهل الزمالك إلى دور الـ32 مكرر في الكونفدرالية.

الزمالك فاز ذهابا ضد القطن التشادي 7-0، نتيجة تصعب المهمة تماما على صاحب الأرض في لقاء الإياب وتضع الزمالك أمام تحديين مختلفين في المباراة.

تجربة البدلاء

أخبار متعلقة

إنبي يخدم الزمالك ويعطل بيراميدز بتعادل في الدوري برنامج الزمالك في تشاد – محاضرة فنية ومران ختامي بحضور الإعلام في الكونفدرالية – في انتظار الزمالك.. 9 فرق جديدة تحجز أماكنها في دور الـ32 مكرر

عماد السيد، أحمد فتوح، أحمد مدبولي، عمر السعيد، محمد إبراهيم، إبراهيم حسن، بهاء مجدي.. أسماء قد تحتاج لمشاركة بعيدا عن الضغوط الخاصة بالدوري.

لا فرصة أفضل من مواجهة الإياب ضد القطن التشادي.

من المعروف أن أي فريق يريد بطولة يحتاج دكة بدلاء قوية. المدير الفني السويسري كريستيان جروس يحب تثبيت التشكيل ولم يغير الكثير طوال مشوار الفريق في الدوري الذي يتصدره.

تلك المباريات تعد فرصة لتجهيز البدلاء ودكة قوية تحمل الفريق قبل "معمعة" المباريات الصعبة.

الزمالك يدخل مواجهات صعبة بعد القطن التشادي، الإسماعيلي مع مطلع العام الجديد، مواجهة أخرى هامة في دور الـ32 مكرر للكونفدرالية، مواجهات منتظرة ضد منافسين مباشرين مثل بيراميدز والزمالك وأخرى قوية ضد مصر للمقاصة.

معمعة مواجهات صعبة يحتاج فيها الزمالك دكة قوية.

صناعة التاريخ

حقق الزمالك فوزا تاريخيا في لقاء الذهاب، عادل به فوزه الأعرض إفريقيا ضد مواطن القطن، غزالة.

ولكن في لقاء العودة تعادل الزمالك 0-0، وأصبح فوز الزمالك الأعرض (في مباراتين ذهابا إيابا) 7-0، أي فوز للزمالك يعني الفوز الأعرض للأبيض تاريخيا على مباراتين.

موعد المباراة

تقام في الرابعة عصرا، وتذاع عبر أون سبورت.

اقرأ أيضا

بالفيديو - بمشاركة وإهدار الشحات.. ريال مدريد ينهي حلم العين ويتوج بالذهب دون معاناة

بالفيديو - فرصة لا تضيع وإهدار أخرى في ملخص لمسات الشحات أمام ريال مدريد

بالفيديو - أجمل هدية في أعياد الميلاد.. بالاس يدمر سيتي ويُبعد ليفربول بالصدارة

نهاية الحلم البورسعيدي.. المصري يودع الكونفدرالية في ظهور إيهاب جلال الأول

في إفريقيا - اكتمال نصف فرق مجموعات دوري الأبطال.. عودة بطل تاريخي وتأهل عمالقة

الزمالك القطن التشادي في إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23-12-2018 والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك في إفريقيا ساعة | مصر
علاء ميهوب.. عن الاستقالة من الأهلي بسبب "شخص شيطاني" وشخص "يجب بتره من النادي" ساعة | مصر
الإسماعيلي: موقف اتحاد الكرة مرفوض شكلا وموضوعا.. لن نلعب ضد المقاولون 2 ساعة | مصر
مدرب العين: الأهلي لا يستطيع دفع قيمة حسين الشحات 2 ساعة | المحترفون
الزمالك ضد القطن التشادي.. لتجربة البدلاء قبل "المعمعة" وكتابة التاريخ 2 ساعة | إفريقيا
الأهلي ضد جيما.. لتفادي الفصول الباردة وإنهاء "المرحلة المؤقتة" 2 ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول

قد ينال إعجابك