كشف مصدر مقرب من محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك المعار لنادي أبولون اليوناني عن رفض ناديه قطع إعارته للرحيل إلى الاتحاد السكندري.

شيكابالا النادي : أبولون بونتو

شيكابالا يلعب هذا الموسم معارا لأبولون اليوناني، إلا أن زعيم الثغر يرغب في استعارته في النصف الثاني من الموسم.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "شيكابالا لن يرحل عن صفوف أبولون ولن ينضم للاتحاد في يناير، المفاوضات توقفت تماما".

وتابع "شيكابالا كان وافق على اللعب للاتحاد رغم ارتياحه في اليونان وفي أبولون، خاصة وأن علاقته مع حلمي طولان المدير الفني للاتحاد قوية للغاية ولا يمكن أن يرفض طلبا للعب تحت قيادته، وطلب من إدارة الاتحاد التفاهم مع أبولون والزمالك لضمه في يناير".

ثم أضاف "لكن أبولون رفض رحيل شيكابالا في الوقت الحالي وتمسك باستمراره حتى نهاية فترة إعارته خاصة بعد تألقه مؤخرا، خاصة أنه تلقى عروضا أخرى من الإسماعيلي والمصري البورسعيدي وأندية أخرى في اليونان، ولكن أبولون رفض تماما وشيكابالا لن يرحل".

ويقضي شيكابالا هذا الموسم معارا من الزمالك إلى نادي أبولون اليوناني، بعدما قضى الموسم الماضي معارا لنادي الرائد السعودي.

صاحب الـ32 عاما شارك هذا الموسم في 11 مباراة بين الدوري والكأس. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع آخر.

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