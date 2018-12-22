بوجبا عن رحيل مورينيو: أود أن أشكره.. جعلني أتطور كشخص

الكثير من الأحاديث دارت عن خلافات بين الطرفين، ولكن بول بوجبا ظهر للإعلام ليتحدث عن رحيل جوزيه مورينيو.

مانشستر يونايتد أقال مورينيو من منصبه قبل أيام ليتولى أولي جونار سولشاير المهمة بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

وبعد 45 دقيقة من قرار الإقالة نشر بوجبا صورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يحذفها وبدا فيها وكأنه يتهكم على مدربه (طالع التفاصيل).

والفرنسي تحدث لأول مرة عن رحيل مورينيو وقال: "لقد حققنا ألقابًا مع جوزيه وأود شكره على ذلك. لقد جعلني أتطور كشخص أيضا، وهذا كل شيء".

وأضاف في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة مانشستر إيفينينج نيوز "هذا من الماضي وأود أن أشكره الآن، وأنا متأكد أن هذا شعور جميع اللاعبين".

واختتم لاعب يوفنتوس السابق "نحن نعمل حتى وإن لم يسر كل شيء على ما يرام، لكن الأمور سارت بشكل جيد وحققنا بطولات".

مانشستر يونايتد فاز يوم السبت على كارديف سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

تسجيل 5 أهداف في مباراة، متى كانت آخر مرة يفعل يونايتد ذلك؟ في الدوري، لم يسجل يونايتد 5 أهداف منذ التعادل الشهير 5-5 ضد وست بروميتش ألبيون، آخر مباراة لسير أليكس فيرجسون في قيادة فريق ملعب أولد ترافورد في مايو 2013.

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