صورة - هل تهكم بوجبا على رحيل مورينيو قبل أن يحذف التغريدة؟

يبدو أن خبر رحيل جوزيه مورينيو عن تدريب مانشستر يونايتد كان خبرا سعيدا للفرنسي بول بوجبا نجم الفريق.

فقد أعلن يونايتد صباح الثلاثاء رحيل مورينيو بعد معاناة الفريق في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يمر بأسوأ بداية منذ موسم 1990-1991 ويقبع في المركز السادس.

بوجبا الذي دخل في خلافات كثيرة مع مورينيو منذ الموسم الماضي نشر صورة له وهو يتعجب من أمر ما وطلب من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي أن يضعوا التعليق المناسب.

الصورة تم نشرها بعد 45 دقيقة من إعلان يونايتد رحيل مورينيو.

وبعد دقائق من نشر الصورة قام بوجبا بحذفها من على حساباته على تويتر وإنستجرام.

كان المدرب البرتغالي قد خسر علاقته ببول بوجبا نجم الفريق الذي طالما دافع عنه في موسمه الأول بعد العودة من يوفنتوس.

وجرد مورينيو لاعبه من شارة القيادة بعد تصريحاته التي انتقد فيها طريقة لعب الفريق، قبل أن يدخل معه في صدام خلال تدريبات مانشستر يونايتد وأمام كاميرات الإعلام.

JUST IN! 😳 Frosty footage just in from @ManUtd's training session between Paul Pogba and Jose Mourinho… ❄️ What has been said between the pair this morning? 👀 pic.twitter.com/nRiTEgDJlH — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 26, 2018

لم يدفع مورينيو بلاعبه الفرنسي في مباراة ليفربول الأخيرة والتي خسرها الفريق بنتيجة 1-3 وأدت بشكل كبير لإقالة الاستثنائي.

وكشف جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي الشهير في شبكة سكاي سبورت عقد مينو رايولا وكيل بول بوجبا اجتماعا مع مسؤولي نادي يوفنتوس.

رايولا اجتمع يوم الاثنين مع فابيو باراتشي المدير الرياضي لـ يوفنتوس وبافل نيدفيد نجم اليوفي ومدير النادي، للحديث عن ملف بول بوجبا.

وتناقش مسؤولو يوفنتوس مع رايولا عن مستقبل بول بوجبا ولكن اللاعب لن يرحل من مانشستر يونايتد في يناير، وفقا لـ دي مارزيو.

وأشار دي مارزيو إلى يونايتد لن يبيع بوجبا في يناير ولكن مستقبل اللاعب يعتمد بشكل كبير للغاية على مستقبل جوزيه مورينيو.

رحيل مورينيو من مانشستر قد يُبقي تماما على بوجبا في صفوف يونايتد، بينما استمرار المدرب البرتغالي قد يُطيح بالنجم الفرنسي المتوج بكأس العالم، خارج جدران مانشستر يونايتد، حسبما زعم دي مارزيو.

حساب بوجبا عند نشر الصورة

حساب بوجبا بعد حذف الصورة

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