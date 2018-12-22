سولشاير: كرة القدم لعبة سهلة عندما تمتلك لاعبين جيدين.. وروني نصحني قبل لقاء كارديف

تحدث جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عقب انتصاره الأول مع الشياطين الحمر، مشيرا إلى "كرة القدم لعبة سهلة".

مانشستر يونايتد اكتسح كارديف سيتي بخماسية مقابل هدف في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال سولشاير: "كرة القدم لعبة سهلة إذا كنت تمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين".

وأضاف في تصريحاته مع BT عقب المباراة "مانشستر يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين. جودتهم لا تُصدق".

وواصل "وصلت إلى يونايتد يوم الأربعاء وكان لدي يومي الخميس والجمعة فقط لمقابلة اللاعبين".

وكشف "واين روني أرسل لي رسالة وأعطاني بعض النصائح قبل مواجهة كارديف".

وتابع "روني أخبرني بأن أترك لاعبي يونايتد يلعبون كرة القدم ويُمتعون أنفسهم".

وأكمل حديثه قائلا: "تحدثت بالأمس مع اللاعبين وطلبت من أشلي يونج ولوك شو الضغط أكثر على الخصم. الثنائي فعل ذلك بطريقة جيدة جدا".

يونايتد احتفظ بمركزه السادس بفارق 8 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الخامس، حيث حصد الشياطين الحمر النقطة رقم 29.

أما كارديف فأصبح في المركز الـ17 بـ14 نقطة فقط.

تسجيل 5 أهداف في مباراة، متى كانت آخر مرة يفعل يونايتد ذلك؟ في الدوري، لم يسجل يونايتد 5 أهداف منذ التعادل الشهير 5-5 ضد وست بروميتش ألبيون، آخر مباراة لسير أليكس فيرجسون في قيادة فريق ملعب أولد ترافورد في مايو 2013.

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