بالفيديو - مرحبا يا سولشاير.. يونايتد ينفجر ويحقق ما لم يحدث منذ رحيل فيرجسون

يبدو أن جوزيه مورينيو كان جاثما على صدور لاعبي مانشستر يونايتد، حيث انفجر لاعبو الشياطين الحمر في وجه كارديف سيتي في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

يونايتد فاز 5-1 في أولى مباريات أولي جونار سولشاير، المدرب المؤقت الذي خلف جوزيه مورينيو في تدريب يونايتد.

الهدف الأول جاء عن طريق ماركوس راشفورد الذي حول ركلة حرة مباشرة بشكل رائع في الشباك بعد 3 دقائق فقط.

وعند الدقيقة 29، سدد أندير هيريرا صاروخا ارتطم في جسد أحد لاعبي كارديف لكنه سكن الشباك.

فيكتور كاماراسا ذلل الفارق لأبناء ويلز من ركلة جزاء في الدقيقة 38، ولكن أنتوني مارسيال أعاد الأمور لنصابها بهدف ثالث بعد 3 دقائق فقط.

وفي الدقيقة 57 جاء دور جيسي لينجارد الذي سجل الهدف الرابع، قبل أن يلحقه بهدف خامس من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه قبل نهاية المباراة.

يونايتد احتفظ بمركزه السادس بفارق 8 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الخامس، حيث حصد الشياطين الحمر النقطة رقم 29.

أما كارديف فأصبح في المركز الـ17 بـ14 نقطة فقط.

تسجيل 5 أهداف في مباراة، متى كانت آخر مرة يفعل يونايتد ذلك؟ في الدوري، لم يسجل يونايتد 5 أهداف منذ التعادل الشهير 5-5 ضد وست بروميتش ألبيون، آخر مباراة لسير أليكس فيرجسون في قيادة فريق ملعب أولد ترافورد في مايو 2013.

اقرأ أيضا

بالفيديو - بمشاركة وإهدار الشحات.. ريال مدريد ينهي حلم العين ويتوج بالذهب دون معاناة

بالفيديو - فرصة لا تضيع وإهدار أخرى في ملخص لمسات الشحات أمام ريال مدريد

بالفيديو - أجمل هدية في أعياد الميلاد.. بالاس يدمر سيتي ويُبعد ليفربول بالصدارة

نهاية الحلم البورسعيدي.. المصري يودع الكونفدرالية في ظهور إيهاب جلال الأول

في إفريقيا - اكتمال نصف فرق مجموعات دوري الأبطال.. عودة بطل تاريخي وتأهل عمالقة