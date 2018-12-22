في إفريقيا – الوداد إلى ركب مجموعات الأبطال بتأهل عسير من السنغال

صار الوداد المغربي بطل النسخة قبل الماضية من دوري أبطال إفريقيا تاسع فريق يتأهل إلى دور المجموعات للبطولة.

تأهل الوداد جاء عسيرا، على حساب جاراف السنغالي بعد أن خسر 3-1.

الفريق المغربي فاز ذهابا 2-0 في الدار البيضاء، ولكن هدفين متتاليين للفريق السنغالي أربكا حساباته.

ولكن في الدقيقة 55، سجل محمد أوناجم من ركلة جزاء قبل أن يضيف الفريق السنغالي هدفا في الدقيقة 89 لكنه لم يكف أبناء داكار الذين انتقلوا للعب في الكونفدرالية الإفريقية.

وبذلك، لحق الوداد بكل من الترجي التونسي، والإسماعيلي، وصن داونز الجنوب إفريقي، وبلاتينوم ستارز الزيمبابوي، وشباب قسنطينة الجزائري، ومازيمبي الكونغولي، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، ولوبي ستارز النيجيري.

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