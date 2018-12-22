في الكونفدرالية – في انتظار الزمالك.. 9 فرق جديدة تحجز أماكنها في دور الـ32 مكرر

بجانب 7 فرق تحولت من دوري الأبطال إلى الكونفدرالية، حجزت 9 فرق أخرى أماكنها في دور الـ32 مكرر للبطولة.

من دوري الأبطال، أتى القطن الكاميروني وأهلي بنغازي الليبي وأوتوهو الكونغولي وفايبرز الأوغندي وزيسكو الزامبي وأفريكان ستارز الناميبي وجورماهيا الكيني وجاراف السنغالي.

ومن دور الـ32 للكونفدرالية، تأهل كايزر تشيفس الجنوب إفريقي على حساب إلجيكو الملغاشي بفوزين قوامهما 3 أهداف.

كمبالا سيتي الأوغندي كرر فوزه على متيبوا شوجار التنزاني، حيث فاز ذهابا 3-0 وإيابا 2-1.

هلال الأبيض السوداني خرج بركلات الترجيح من موكورا فيكتوري سبورتس الرواندي، والرجاء المغربي حامل اللقب خسر 1-0 من مبيري الجابوني لكنه فاز 5-0 ذهابا وتأهل.

أشانتي كوتوكو الغاني تأهل بعد الفوز على كاريوبانجي شاركس الكيني 2-1 على أرضه.

نهضة بركان المغربي تأهل على حساب الاتحاد الليبي بمجموع المباراتين 4-0.

المصري خرج من ساليتاس البوركيني 2-0 بمجموع المباراتين، وتأهل سان بيدرو الإيفواري على حساب موتيما بيمبي من الكونغو الديمقراطية.

نصر حسين داي الجزائري أيضا حجز مكانا بالفوز 2-1 على جرين إيجلز الزامبي في لقاء الإياب، بعد التعادل 0-0 في زامبيا.

وتلحق تلك الأندية بالنجم الساحلي - الذي تأهل مباشرة إلى دور المجموعات - وبترو أتليتكو الأنجولي الذي تأهل أمس الجمعة إلى دور الـ32 مكرر.

وفيما يلي، نتائج مباريات الذهاب لمواجهات الإياب التي تجري غدا الأحد.

الصفاقسي التونسي (4) – (1) جرين بافالوز الزامبي

الزمالك (7) – (0) القطن التشادي

أهلي طرابلس الليبي (0) – (0) نيو ستار الكاميروني

اتحاد بلعباس الجزائري (0) – (0) إينوجو رينجرز النيجيري

حسنية أغادير المغربي (2) – (0) جينيراسيون فوت السنغالي

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