في الكونفدرالية – في انتظار الزمالك.. 9 فرق جديدة تحجز أماكنها في دور الـ32 مكرر

السبت، 22 ديسمبر 2018 - 21:08

كتب : FilGoal

الزمالك - القطن التشادي

بجانب 7 فرق تحولت من دوري الأبطال إلى الكونفدرالية، حجزت 9 فرق أخرى أماكنها في دور الـ32 مكرر للبطولة.

من دوري الأبطال، أتى القطن الكاميروني وأهلي بنغازي الليبي وأوتوهو الكونغولي وفايبرز الأوغندي وزيسكو الزامبي وأفريكان ستارز الناميبي وجورماهيا الكيني وجاراف السنغالي.

ومن دور الـ32 للكونفدرالية، تأهل كايزر تشيفس الجنوب إفريقي على حساب إلجيكو الملغاشي بفوزين قوامهما 3 أهداف.

أخبار متعلقة

برنامج الزمالك في تشاد – محاضرة فنية ومران ختامي بحضور الإعلام تركي آل الشيخ يعتذر عن عدم الحضور لزيارة الزمالك بعثة الزمالك تصل تشاد.. وراحة من جروس للاعبين لعدة ساعات

كمبالا سيتي الأوغندي كرر فوزه على متيبوا شوجار التنزاني، حيث فاز ذهابا 3-0 وإيابا 2-1.

هلال الأبيض السوداني خرج بركلات الترجيح من موكورا فيكتوري سبورتس الرواندي، والرجاء المغربي حامل اللقب خسر 1-0 من مبيري الجابوني لكنه فاز 5-0 ذهابا وتأهل.

أشانتي كوتوكو الغاني تأهل بعد الفوز على كاريوبانجي شاركس الكيني 2-1 على أرضه.

نهضة بركان المغربي تأهل على حساب الاتحاد الليبي بمجموع المباراتين 4-0.

المصري خرج من ساليتاس البوركيني 2-0 بمجموع المباراتين، وتأهل سان بيدرو الإيفواري على حساب موتيما بيمبي من الكونغو الديمقراطية.

نصر حسين داي الجزائري أيضا حجز مكانا بالفوز 2-1 على جرين إيجلز الزامبي في لقاء الإياب، بعد التعادل 0-0 في زامبيا.

وتلحق تلك الأندية بالنجم الساحلي - الذي تأهل مباشرة إلى دور المجموعات - وبترو أتليتكو الأنجولي الذي تأهل أمس الجمعة إلى دور الـ32 مكرر.

وفيما يلي، نتائج مباريات الذهاب لمواجهات الإياب التي تجري غدا الأحد.

الصفاقسي التونسي (4) – (1) جرين بافالوز الزامبي

الزمالك (7) – (0) القطن التشادي

أهلي طرابلس الليبي (0) – (0) نيو ستار الكاميروني

اتحاد بلعباس الجزائري (0) – (0) إينوجو رينجرز النيجيري

حسنية أغادير المغربي (2) – (0) جينيراسيون فوت السنغالي

اقرأ أيضا

بالفيديو - بمشاركة وإهدار الشحات.. ريال مدريد ينهي حلم العين ويتوج بالذهب دون معاناة

بالفيديو - فرصة لا تضيع وإهدار أخرى في ملخص لمسات الشحات أمام ريال مدريد

بالفيديو - أجمل هدية في أعياد الميلاد.. بالاس يدمر سيتي ويُبعد ليفربول بالصدارة

نهاية الحلم البورسعيدي.. المصري يودع الكونفدرالية في ظهور إيهاب جلال الأول

في إفريقيا - اكتمال نصف فرق مجموعات دوري الأبطال.. عودة بطل تاريخي وتأهل عمالقة

في الكونفدرالية الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23-12-2018 والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك في إفريقيا ساعة | مصر
علاء ميهوب.. عن الاستقالة من الأهلي بسبب "شخص شيطاني" وشخص "يجب بتره من النادي" ساعة | مصر
الإسماعيلي: موقف اتحاد الكرة مرفوض شكلا وموضوعا.. لن نلعب ضد المقاولون ساعة | مصر
مدرب العين: الأهلي لا يستطيع دفع قيمة حسين الشحات 2 ساعة | المحترفون
الزمالك ضد القطن التشادي.. لتجربة البدلاء قبل "المعمعة" وكتابة التاريخ 2 ساعة | إفريقيا
الأهلي ضد جيما.. لتفادي الفصول الباردة وإنهاء "المرحلة المؤقتة" 2 ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول

قد ينال إعجابك