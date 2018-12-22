مدرب الإسماعيلي: حققنا الهدف رغم التأثر بالأجواء.. التأهل سيفيدنا في الدوري

السبت، 22 ديسمبر 2018 - 19:30

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

قال محمد محسن أبو جريشة المدرب العام للإسماعيلي، إن فريقه حقق الهدف المرجو من مواجهة القطن الكاميروني في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

الإسماعيلي مر لدور المجموعات بالخسارة 2-1 في الكاميرون، بعد أن فاز 2-0 في الإسماعيلية.

وتحدث أبو جريشة في تصريحات صحفية: "كان في إمكاننا زيادة الأهداف، اللاعبون تأثروا بالأجواء والإجهاد".

أخبار متعلقة

بالفيديو - الإسماعيلي يعبر إلى دور المجموعات رغم الخسارة أمام القطن مدرب الإسماعيلي: لدينا أفضلية أمام القطن.. ومهمتي ليست سهلة مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: نقترب من ضم مهاجم فلسطين

وأردف "كان هناك إصابات أيضا، مثل كريستوفر ميندونجا والحارس محمد فوزي والمدافع محمود متولي".

وأكمل "الصعود يعطين الثقة لأنه جاء على حساب فريق قوي على أرضه وأمام جماهيره".

وأتم "تلك الدفعة ستفيد الفريق في الدوري، مركزنا لا يتناسب مع إمكانياتنا واسمنا الكبير".

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في الدوري، إلا أنه تأهل لدور المجموعات للمرة الأولى منذ 2009.

اقرأ أيضا

بالفيديو - أجمل هدية في أعياد الميلاد.. بالاس يدمر سيتي ويُبعد ليفربول بالصدارة

في إفريقيا - اكتمال نصف فرق مجموعات دوري الأبطال.. عودة بطل تاريخي وتأهل عمالقة

بالفيديو - راوغ راموس وكورتوا ولكن.. الشحات يهدر فرصة هدف تاريخي في ريال مدريد

مباشر أهداف السبت

بالفيديو - الإسماعيلي يعبر إلى دور المجموعات رغم الخسارة أمام القطن

خبر في الجول – شركة مراجعة ملفات أمم إفريقيا تستفسر من مصر "لماذا تلعبون المباريات بدون جماهير"

القطن الكاميروني الإسماعيلي في إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - فرصة لا تضيع وإهدار أخرى في ملخص لمسات الشحات أمام ريال مدريد 5 دقيقة | المحترفون
جوارديولا: هدف تاونسيند مُذهل.. الأمور معقدة وعلينا مواصلة القتال 10 دقيقة | أوروبا
في إنجلترا – حجازي ينتصر برباعية وسام مرسي يخسر بثلاثية 30 دقيقة | المحترفون
بالفيديو - بمشاركة وإهدار الشحات.. ريال مدريد ينهي حلم العين ويتوج بالذهب دون معاناة 36 دقيقة | المحترفون
ساري: كما قلت منذ البداية.. مستحيل اللحاق بـ ليفربول وسيتي هذا الموسم 40 دقيقة | أوروبا
تريزيجيه يشارك في سحق قاسم باشا لبشيكتاش برباعية 51 دقيقة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول

قد ينال إعجابك