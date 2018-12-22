مدرب الإسماعيلي: حققنا الهدف رغم التأثر بالأجواء.. التأهل سيفيدنا في الدوري

قال محمد محسن أبو جريشة المدرب العام للإسماعيلي، إن فريقه حقق الهدف المرجو من مواجهة القطن الكاميروني في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

الإسماعيلي مر لدور المجموعات بالخسارة 2-1 في الكاميرون، بعد أن فاز 2-0 في الإسماعيلية.

وتحدث أبو جريشة في تصريحات صحفية: "كان في إمكاننا زيادة الأهداف، اللاعبون تأثروا بالأجواء والإجهاد".

وأردف "كان هناك إصابات أيضا، مثل كريستوفر ميندونجا والحارس محمد فوزي والمدافع محمود متولي".

وأكمل "الصعود يعطين الثقة لأنه جاء على حساب فريق قوي على أرضه وأمام جماهيره".

وأتم "تلك الدفعة ستفيد الفريق في الدوري، مركزنا لا يتناسب مع إمكانياتنا واسمنا الكبير".

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في الدوري، إلا أنه تأهل لدور المجموعات للمرة الأولى منذ 2009.

اقرأ أيضا

بالفيديو - أجمل هدية في أعياد الميلاد.. بالاس يدمر سيتي ويُبعد ليفربول بالصدارة

في إفريقيا - اكتمال نصف فرق مجموعات دوري الأبطال.. عودة بطل تاريخي وتأهل عمالقة

بالفيديو - راوغ راموس وكورتوا ولكن.. الشحات يهدر فرصة هدف تاريخي في ريال مدريد

مباشر أهداف السبت

بالفيديو - الإسماعيلي يعبر إلى دور المجموعات رغم الخسارة أمام القطن

خبر في الجول – شركة مراجعة ملفات أمم إفريقيا تستفسر من مصر "لماذا تلعبون المباريات بدون جماهير"