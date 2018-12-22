بالفيديو - الإسماعيلي يعبر إلى دور المجموعات رغم الخسارة أمام القطن

السبت، 22 ديسمبر 2018 - 18:27

كتب : FilGoal

لاعبو الإسماعيلي يحتفلون بهدف ميندوجا في إنبي

تأهل الإسماعيلي إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا رغم خسارته يوم السبت أمام مضيفه القطن الكاميروني بنتيجة 2-1 في لقاء الإياب من دور الـ32.

واستفاد فريق الدراويش من فوزه في الإسماعيلية بنتيجة 2-صفر في لقاء الذهاب.

وتقدم باهر المحمدي مبكرا للإسماعيلي في الدقيقة الرابعة بهدف من ركلة جزاء وسجل للقطن اللاعب إنجويني أنداسي في الدقيقة 44 وأحرز كاميلو داوودا الهدف الثاني في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

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وصمد لاعبو الإسماعيلي لنهاية اللقاء ليعبروا إلى دور المجموعات الذي يبدأ في منتصف يناير.

وتقام قرعة دور المجموعات يوم الجمعة.

ويشارك الإسماعيلي في دوري أبطال إفريقيا بعد غياب 10 سنوات. وتأهل الفريق للبطولة بعد وصافته للدوري المصري في الموسم الماضي.

وتخطى الإسماعيلي فريق نجوزي البوروندي في دور الـ64 قبل أن يطيح بالقطن ليواصل مشواره إلى دور المجموعات.

الإسماعيلي دوري أبطال إفريقيا

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