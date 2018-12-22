بالفيديو - راوغ راموس وكورتوا ولكن.. الشحات يهدر فرصة هدف تاريخي في ريال مدريد

السبت، 22 ديسمبر 2018 - 18:52

كتب : FilGoal

حسين الشحات - العين - الترجي

الشحات استغل كرة رأسية خاطئة حاول مارسيلو إعادتها للدفاع، لينطلق سريعا صوب المرمى.

سيرخيو راموس كان الشخص الأول في مواجهته قبل أن يراوغه الشحات ثم رازغ الحارس تيبو كورتوا الذي حاول إنقاذ الموقف.. ولكن الكرة لم تهز الشباك.

حسين الشحات سدد على المرمى ولكن راموس ظهر وأنقذ الكرة بشكل رائع للغاية لتذهب إلى ركنية.

أخبار متعلقة

نهائي مونديال الأندية - الشحات رفقة بيرج في تشكيل العين أمام ريال مدريد القيعي: الشحات عُرض على الأهلي مقابل 250 ألف جنيه.. ولن نقصر في أي اسم نحتاجه القيعي: لا نتفاوض لضم الشحات.. الرغبة معلنة ومعروفة الشحات: العودة للأهلي؟ لا أعرف شيئا.. مستمر مع العين وأركز في نهائي مونديال الأندية

بعدها بأقل من دقيقة تمكن لوكا مودريتش من تسجيل التقدم للملكي من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

اقرأ أيضا

بالفيديو - أجمل هدية في أعياد الميلاد.. بالاس يدمر سيتي ويُبعد ليفربول بالصدارة

في إفريقيا - اكتمال نصف فرق مجموعات دوري الأبطال.. عودة بطل تاريخي وتأهل عمالقة

بالفيديو - راوغ راموس وكورتوا ولكن.. الشحات يهدر فرصة هدف تاريخي في ريال مدريد

مباشر أهداف السبت

بالفيديو - الإسماعيلي يعبر إلى دور المجموعات رغم الخسارة أمام القطن

خبر في الجول – شركة مراجعة ملفات أمم إفريقيا تستفسر من مصر "لماذا تلعبون المباريات بدون جماهير"

حسين الشحات ريال مدريد

نرشح لكم

أخر الأخبار

الإسماعيلي: موقف اتحاد الكرة مرفوض شكلا وموضوعا.. لن نلعب ضد المقاولون 8 دقيقة | مصر
مدرب العين: الأهلي لا يستطيع دفع قيمة حسين الشحات 19 دقيقة | المحترفون
الزمالك ضد القطن التشادي.. لتجربة البدلاء قبل "المعمعة" وكتابة التاريخ 28 دقيقة | إفريقيا
الأهلي ضد جيما.. لتفادي الفصول الباردة وإنهاء "المرحلة المؤقتة" 31 دقيقة | إفريقيا
عامر ينفجر بسبب بيان الإسماعيلي: هل أجعل الشهر 40 يوما؟.. أسف ليست مسؤوليتي ساعة | مصر
تقرير مكسيكي: الأهلي يقترب من ضم مهاجم برازيلي ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول

قد ينال إعجابك