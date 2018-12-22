بالفيديو - راوغ راموس وكورتوا ولكن.. الشحات يهدر فرصة هدف تاريخي في ريال مدريد

الشحات استغل كرة رأسية خاطئة حاول مارسيلو إعادتها للدفاع، لينطلق سريعا صوب المرمى.

سيرخيو راموس كان الشخص الأول في مواجهته قبل أن يراوغه الشحات ثم رازغ الحارس تيبو كورتوا الذي حاول إنقاذ الموقف.. ولكن الكرة لم تهز الشباك.

حسين الشحات سدد على المرمى ولكن راموس ظهر وأنقذ الكرة بشكل رائع للغاية لتذهب إلى ركنية.

بعدها بأقل من دقيقة تمكن لوكا مودريتش من تسجيل التقدم للملكي من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

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