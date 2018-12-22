بالفيديو - ركلة جزاء تضمن لـ أتليتكو مدريد الانتصار على إسبانيول

واصل أتليتكو مدريد ملاحقة برشلونة في ترتيب الدوري الإسباني بانتصار صعب على إسبانيول بهدف نظيف ضمن الجولة 17 من المسابقة.

الروخيبلانكوس حققوا الانتصار الثالث على التوالي بالليجا، وتساووا مع بارسا في عدد النقاط، مع تبقي مباراة للأخير.

هدف اللقاء الوحيد أتى في الدقيقة 56 من ركلة جزاء. لاعبو أتليتكو تبادلوا التمرير داخل منطقة جزاء الخصم قبل أن يتعرض كوكي للعرقلة.

ركلة انبرى لها الفرنسي أنطوان جريزمان ليسددها على يمين الحارس الذي ذهب للاتجاه المعاكس.

رصيد أتليتكو أصبح 34 نقطة بالتساوي مع برشلونة المتصدر الذي يواجه سيلتا فيجو، فيما توقف رصيد إسبانيول عند 21 نقطة بالمركز الـ12.

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