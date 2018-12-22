تشكيل المصري – مهمة إيهاب جلال الأولى.. شكري وجريندو وعيسى يقودون مهمة العودة

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للمصري تشكيل فريقه في مهمته الأولى، حيث يواجه ساليتاس البوركينابي في دور الـ32 للكونفدرالية.

وأشرك جلال تشكيلا هجوميا في مهمة العودة من الخسارة بهدفين في بورسعيد، حيث يقود أحمد شكري ومحمد جريندو وإسلام عيسى قيادة الهجوم البورسعيدي، رفقة أحمد جمعة.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: محمد كوفي – أحمد جودة – محمد جابر – محمد شطا

الوسط: فريد شوقي – حجاج عويس – أحمد شكري – محمد جريندو – إسلام عيسى

الهجوم: أحمد جمعة

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