بالصور – أغلفة الصحف الإنجليزية تتغنى بـ صلاح في ليلة انتصار ليفربول على الذئاب

تغنت الصحف الإنجليزية بما قدمه محترفنا المصري محمد صلاح أمام ولفرهامبتون ليقود فريقه ليفربول للانتصار.

يفربول انتصر على ولفرهامبتون بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

محترفنا المصري محمد صلاح سجل أولا ثم صنع الهدف الثاني لـ فان دايك. (طالع التفاصيل)

صحيفة جارديان نشرت صورة احتفال صلاح بهدفه في شباك ولفرهامبتون مع فان دايك وكتبت: "ليفربول 1 في الكريسماس".

وأضافت: "صلاح وفان دايك هزما ولفرهامبتون، ليستمر ليفربول في صدارة الشجرة – الدوري-".

صحيفة ستار سبورت كتبت: "مو هو هو".

ووصفت صلاح بـ"بابا نويل الكريسماس"، لتكتب: "سانتا صلاح يصل الكريسماس في الصدارة".

وبنفس العنوان، كتبت صحيفة ميرور عن صلاح.. "مو هو هو".

وأشارت إلى "صلاح وفان دايك يجعلان أعياد الميلاد سعيدة على ليفربول".

"سيصلون الكريسماس وهم في الصدارة".

هدف صلاح هو الـ 11 له في الدوري هذا الموسم منفردا وحيدا بصدارة هدافي المسابقة الإنجليزية.

وانضم ولفرهامبتون لضحايا صلاح في الدوري الإنجليزي مع ليفربول. المصري سجل في 20 فريقا من أصل 22 لعب ضدهم في المسابقة الإنجليزية. فقط مانشستر يونايتد وسوانزي فشل صلاح في هز شباكهما.

محترفنا المصري يسبق إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال وكذلك رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي.

ووصل ليفربول للنقطة 48 في الصدارة، بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 25 في المركز السابع.

















































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