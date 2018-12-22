ثلاثة أمور تثير قلق الأهلي قبل مواجهة جيما أبا جيفار

رغم الفوز ذهابا بهدفين في القاهرة، لكن القلق مازال يراود جهاز الأهلي الفني قبل مباراة الإياب أمام جيما أبا جيفار.

يلتقي الأهلي مع جيما أبا جيفار مساء غد الأحد، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد لكم FilGoal.com ثلاثة أمور مازالت تثير قلق الجهاز الفني قبل المباراة المرتقبة.

أولا.. اللياقة البدنية

يبدي الجهاز الفني للنادي الأهلي قلقه من معدل اللياقة البدنية للاعبين خلال المباراة، وذلك بسبب الارتفاع الكبير عن سطح البحر.

وظهر تأثير هذا الارتفاع عن سطح البحر على اللاعبين خلال مران الفريق، ما يسبب ضيق التنفس ويؤثر على معدلات الركض.

ثانيا.. سوء الملعب

تمثل سوء حالة أرضية ملعب المباراة هاجسا للجهاز الفني بعد أن فوجئ بوجود حفر وعدم استواء الأرضية خشية التعرض للإصابات.

ثالثا.. حسام عاشور

وأخيرا، لم تحسم مشاركة حسام عاشور قائد الفريق خلال المباراة بعد. اللاعب غاب عن تدريبات الفريق منذ الوصول إلى إثيوبيا، واكتفى بالتدريبات العلاجية فقط بسبب الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق بجزع في الكاحل.

واكتفى حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق الأخير استعدادا للقاء.

وأدى عاشور فقرات التأهيل البدني في ظل شكواه من آلام ناتجة عن إصابته السابقة بجزع في الكاحل، ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز اللاعب لخوض المباراة.

كان الأهلي قد فاز على جيما أبا جيفار بهدفين نظيفين في مصر، ويحتاج لتفادي الخسارة فقط بفارق ثلاثة أهداف للتأهل لدور المجموعات.

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