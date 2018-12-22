الاتحاد السعودي يقرر السماح للأندية بمشاركة 8 لاعبين أجانب بشرط وحيد

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم السماح للأندية بإشراك ثمانية لاعبين أجان بالقائمة الأساسية خلال كأس أمم آسيا 2019 بشرط وحيد، هو أن يتم استدعاء أحد لاعبي النادي للمشاركة في البطولة القارية.

وتقام أمم آسيا لكرة القدم في الفترة من 5 يناير إلى 1 فبراير المقبل بدولة الإمارات العربية بمشاركة 24 منتخبا.

وأعلن الاتحاد السعودي عن السماح للأندية المستدعى أحد لاعبيها في البطولة بإشراك 8 لاعبين أجانب في تلك الفترة ببطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

بينما يبقى العدد كما كان معمولا به بالنسبة لباقي الأندية بمشاركة سبعة لاعبين أساسيين في قائمة الفريق.

ويتصدر الهلال جدول مسابقة الدوري السعودي برصيد 35 نقطة بعد مرور 14 جولة وبفارق ثلاث نقاط عن النصر.

وتقام الجولات 16 و 17 و18 وقت بطولة أمم آسيا بينما الجولة التاسعة عشر فور ختام البطولة.