"سلوك مثير للشفقة".. جماهير ولفرهامبتون تهاجم لاعبها المغربي بسبب صلاح

سردت صحيفة ميرور البريطانية ما وصفته بهجوم جماهير ولفرهامبتون على المغربي رومان سايس بسبب طلبه الحصول على قميص محمد صلاح.

ليفربول انتصر على ولفرهامبتون بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

محترفنا المصري محمد صلاح سجل أولا ثم صنع الهدف الثاني لـ فان دايك. (طالع التفاصيل)

وزعمت ميرور بالتقاط عدسة كاميرات سكاي سبورتس لحديث رومان سايس مع صلاح عقب نهاية الشوط الأول مطالبا إياه بالحصول على قميصه.

ونقلت الصحيفة تغريدات جماهير ولفرهامبتون التي صبت كامل غضبها على سايس بسبب هذا التصرف.

وكتب أحدهم: "لاعب ولفرهامبتون طلب الحصول على قميص صلاح بين شوطي المباراة. هذا السلوك مثير للشفقة. كان عليه أن يشعره بالخوف ويضعه تحت الضغط ليؤثر على أدائه، بدلا من أن يطلب قميصه!".

وعلق مشجع آخر لولفرهامبتون: "لقد رأيت أكثر من 8 لاعبين من الفريق يطلبون قميص صلاح بين شوطي المباراة. عقلية صغار".

قبل أن تستعرض ميرور تغريدات من بعض جماهير ولفرهامبتون توضح مدى تعجبهم مما فعله رومان سايس.

" لماذا طلب سايس من صلاح الحصول على قميصه. نحن مازلنا في الشوط الأول!".

"غير معقول. لاعب ولفرهامبتون يطلب من صلاح الحصول على قميصه بعد نهاية الشوط الأول!".

Unbelievable. A Wolves player has just asked Mo Salah for his shirt as they were coming off the pitch - AT HALF TIME! #WOLIV #WOLLIV #wolves — Dan Westwell (@DanWestwell) December 21, 2018

"سايس طلب من صلاح الحصول على قميصه بين شوطي المباراة. لماذا لم يطلب التقاط صورة معه أو الحصول على أوتوجراف منه!".

Saiss asking for Salah’s shirt as the teams leave the pitch at half time. Bloody hate that. Why not ask for an autograph and a selfie as well? #WOLIV — 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿ѕтєνє тнσмαѕ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@stevedthomas) December 21, 2018

هدف صلاح هو الـ 11 له في الدوري هذا الموسم منفردا وحيدا بصدارة هدافي المسابقة الإنجليزية.

وانضم ولفرهامبتون لضحايا صلاح في الدوري الإنجليزي مع ليفربول. المصري سجل في 20 فريقا من أصل 22 لعب ضدهم في المسابقة الإنجليزية. فقط مانشستر يونايتد وسوانزي فشل صلاح في هز شباكهما.

محترفنا المصري يسبق إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال وكذلك رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي.

ووصل ليفربول للنقطة 48 في الصدارة، بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 25 في المركز السابع.

















































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