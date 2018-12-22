تشكيل الإسماعيلي – ميندوجا والجزيري يقودان الهجوم أمام القطن

السبت، 22 ديسمبر 2018 - 14:49

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة القطن الكاميروني.

ويلتقي الإسماعيلي مع القطن الكاميروني بعد قليل، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ لسعد الجزيري وكريستوفر ميندوجا كأساسيان مع الدراويش خلال المباراة.

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وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس: محمد فوزي.

الدفاع: طارق طه – محمد مجدي – محمود متولي – باهر المحمدي.

الوسط: عماد حمدي - عمر الوحش.

أمامهم: محمد صادق - عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: لسعد الجزيري - كريستوفر ميندوجا.

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