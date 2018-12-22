تشكيل الإسماعيلي – ميندوجا والجزيري يقودان الهجوم أمام القطن

أعلن الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة القطن الكاميروني.

ويلتقي الإسماعيلي مع القطن الكاميروني بعد قليل، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ لسعد الجزيري وكريستوفر ميندوجا كأساسيان مع الدراويش خلال المباراة.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس: محمد فوزي.

الدفاع: طارق طه – محمد مجدي – محمود متولي – باهر المحمدي.

الوسط: عماد حمدي - عمر الوحش.

أمامهم: محمد صادق - عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: لسعد الجزيري - كريستوفر ميندوجا.

اقرأ أيضا

خبر في الجول – شركة مراجعة ملفات أمم إفريقيا تستفسر من مصر "لماذا تلعبون المباريات بدون جماهير"

الاتحاد السعودي يقرر السماح للأندية بمشاركة 8 لاعبين أجانب بشرط وحيد

أرقام تحققت من هدف صلاح لليفربول والفوز على ولفرهامبتون

ثلاثة أمور تثير قلق الأهلي قبل مواجهة جيما أبا جيفار

"سلوك مثير للشفقة".. جماهير ولفرهامبتون تهاجم لاعبها المغربي بسبب صلاح

بالصور – أغلفة الصحف الإنجليزية تتغنى بـ صلاح في ليلة انتصار ليفربول على الذئاب