بالفيديو – يواصل التألق واللمعان.. صلاح يسجل ويصنع في قتل ليفربول لذئاب ولفرهامبتون

واصل محترفنا المصري محمد صلاح تألقه في الملاعب الإنجليزية بقميص الريدز. سجل وصنع وقاد ليفربول للانتصار على ولفرهامبتون.

ليفربول انتصر على ولفرهامبتون بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

صلاح لعب منذ صافرة البداية وحتى النهاية وقدم أداءً مميزا للغاية وساهم بشكل مباشر في انتصار ليفربول على ذئاب ولفرهامبتون.

الدقيقة 18 وعلى الرغم من ضغط ولفرهامبتون إلا أن صلاح نجح في هز الشباك.

لمسة ولا أروع من صلاح بعد عرضية من فابينيو، حولت موازين المباراة لليفربول رغم تفوق الذئاب في البداية.

هدف صلاح هو الـ 11 له في الدوري هذا الموسم منفردا وحيدا بصدارة هدافي المسابقة الإنجليزية.

وانضم ولفرهامبتون لضحايا صلاح في الدوري الإنجليزي مع ليفربول. المصري سجل في 20 فريقا من أصل 22 لعب ضدهم في المسابقة الإنجليزية. فقط مانشستر يونايتد وسوانزي فشل صلاح في هز شباكهما.

محترفنا المصري يسبق إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال وكذلك رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي.

انتهى الشوط الأول، ضغط ولفرهامبتون بقوة في الشوط الثاني بهدف تعديل النتيجة لولا تألق فان دايك الذي أبعد الخطورة عن مرمى أليسون.

فان دايك قرر أن يكافئ نفسه ويسجل لأول مرة بقميص ليفربول.

واستقبل فان دايك عرضية متقنة من صلاح، بلمسة رائعة في شباك ولفرهامبتون معلنا عن الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 68.

الهدف الثاني دمر تماما أحلام ولفرهامبتون ليسيطر تماما ليفربول على مجريات اللعب.

وكاد صلاح في أكثر من مناسبة أن يسجل أو يصنع من جديد لولا حارس ولفرهامبتون.

ووصل ليفربول للنقطة 48 في الصدارة، بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 25 في المركز السابع.

















































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