بتدخل تقنية الفيديو مرتين.. حسين السيد يشارك في تعادل الاتفاق أمام الفتح

الجمعة، 21 ديسمبر 2018 - 18:49

كتب : FilGoal

حسين السيد - الاتفاق

شارك محترفنا المصري حسين السيد في تعادل فريقه الاتفاق أمام الفتح سلبيا في الجولة الـ 14 من الدوري السعودي.

حسين السيد بدأ المباراة كأساسي واستمر حتى النهاية وكاد أن يسجل في الشوط الثاني لولا أن تسديدته مرت بجوار القائم بقليل.

تقنية الفيديو (VAR) ظهرت مرتين في المباراة لتلغي هدف للاتفاق وآخر للفتح.

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هدف الاتفاق تم إلغائه بسبب التسلل، بينما لمسة يد كانت خلف إلغاء هدف الفتح.

التعادل أوصل الاتفاق إلى النقطة 19 في المركز التاسع، بينما وصل الفتح إلى النقطة 18 في المركز العاشر.

وفي لقاء آخر انتصر القادسية على التعاون بثلاثية مقابل هدف.

الأهداف ظهرت في الشوط الثاني ونجح القادسية في التسجيل أولا عن طريق أحمد يوسف الزين في الدقيقة 54 قبل أن يمر هارون كمارا من حارس التعاون ويسجل الثاني لفريقه في الدقيقة 59.

ترجمة القادسية للفرص بنجاح، تواصل في الدقيقة 78 لينجح بيسمارك فيريرا في تعزيز تقدم فريقه بهدف ثالث.

وقبل نهاية المباراة بلحظات سجل عبد الفتاح أدم هدف التعاون الوحيد.

القادسية وصل للنقطة 20 في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 24 في المركز الرابع.

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