تقرير إيطالي: إنتر يتمم اتفاقه مع رامسي لضمه في يناير

الجمعة، 21 ديسمبر 2018 - 18:35

كتب : FilGoal

هدف رامسي الرائع لأرسنال في سسكا موسكو

اقترب نادي إنتر ميلان من التعاقد مع لاعب الوسط الويلزي آرون رامسي نجم أرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية.

عقد رامسي ينتهي مع أرسنال نهاية الموسم الحالي وأصبح واضحا أمام الجميع عدم رغبة النادي اللندني في التجديد لصاحب الـ 27 عاما.

صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية كشفت في تقرير حصري لها عقد مسؤولو إنتر لجلسة مع وكيل رامسي لبحث إمكانية تواجد اللاعب في النادي الإيطالي في يناير المقبل.

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الجلسة كانت مثمرة وشهدت إتمام الاتفاق مع وكيل رامسي على الشروط الشخصية الخاصة باللاعب.

رامسي، ووفقا للصحيفة، اشترط الحصول على 6-7 مليون يورو سنويا، وعلى الرغم من ضخامة طلب اللاعب إلا أن إدارة إنتر وافقت على ذلك.

وتسعى إدارة إنتر لتقوية صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بضم رامسي كأول صفقة للفريق.

ويتبقى أمام إنتر الآن خطوة واحدة وهي الاتفاق مع أرسنال، والأمور قريبة من ذلك.

وانضم رامسي لآرسنال عام 2008 قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى نوتنجهام فورست وكارديف سيتي، ليعود من الإعارة إلى الجانرز عام 2011 وحتى وقتنا هذا.

ولعب رامسي 21 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 6 أهداف.

طوال مسيرته مع أرسنال، شارك رامسي في 352 مباراة وسجل 61 هدفا ورفع مع الفريق 3 ألقاب كأس إنجلترا ولقب الدرع الخيرية مرتين.

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