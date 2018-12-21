ماركا: رغم علاقته المميزة مع بيريز.. مورينيو خارج حسابات ريال مدريد تماما

الجمعة، 21 ديسمبر 2018 - 18:01

كتب : FilGoal

رسم: شروق.. ريال مدريد

زعمت صحيفة ماركا الإسبانية لعدم عودة جوزيه مورينيو من جديد إلى مقعد المدير الفني لـ ريال مدريد.

مورينيو تلقى نبأ إقالته رسميا من تدريب مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء الماضي، وعاد ليصير متفرغا، لتبدأ على الفور شائعات عودته لتدريب ريال مدريد.

لكن ماركا أوقفت سريعا تلك الشائعات بتقرير حصري لها يوم الجمعة.

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وكتبت ماركا: "جوزيه مورينيو لن يعود إلى ريال مدريد. لا في الوقت القريب ولا في الوقت البعيد".

إدارة ريال مدريد تثق تماما في سانتياجو سولاري ومن هنا فالأخير لن يرحل في الوقت القريب ولن يأتي مورينيو.

على المدى البعيد، ورغم رحيله عن مانشستر يونايتد، إلا أن ذلك لن يُغير من فكر إدارة ريال مدريد بخصوص مورينيو. المدرب لن يعود مجددا إلى قلعة الملكي، وفقا لـ ماركا.

علاقة مورينيو مع فلورنتينو بيريز تعد "مميزة للغاية" بل والثنائي يتبادل الرسائل، لكن هذا لن يؤثر على موقف ريال مدريد. مرحلة مورينيو انتهت ولن تأت مجددا.

مورينيو تولى تدريب ريال مدريد في ولاية سابقة ما بين 2010 و2013، إلا أنها انتهت على رحيله بعد فشله في الفوز بدوري أبطال أوروبا واكتفائه بالوصول لنصف النهائي في 3 مواسم متتالية

رغم عدم النجاح في دوري الأبطال، إلا أن مورينيو رفع لقب الدوري الإسباني وكأس إسبانيا والسوبر الإسباني مع ريال مدريد.

المدرب البرتغالي دخل في أزمات كبيرة مع الصحافة الإسبانية ومع بعض من لاعبيه في ريال مدريد، وعلى رأسهم القائد السابق للفريق: إيكر كاسياس الذي تحوّل ليصير حارسا احتياطيا في الموسم الأخير لـ مورينيو.

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