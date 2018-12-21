إيمري: أوزيل لديه مستقبل هنا في أرسنال.. وتحدثت مع النني

تحدث أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال عن مستقبل صانع ألعاب فريقه ميسوت أوزيل وذلك قبل مواجهة بيرنلي.

أرسنال يستعد لمواجهة بيرنلي يوم السبت في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

مستقبل أوزيل أصبح في محل شك في الفترة الأخيرة نظرا لعدم اعتماد إيمري على اللاعب الألماني، ولكن المدرب يؤكد استمرار ميسوت في الفريق.

وقال إيمري: "كل لاعب يريد اللعب ويريد مساعدة الفريق. الإحباط واحد لدى كل من لا يشارك في المباريات".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "تحدثت مع أوزيل وأخبرته بما أريده منه. هو لديه كل الإمكانيات والمقومات لمساعدة أرسنال وسيتواجد معنا أمام بيرنلي".

وأجاب إيمري على سؤال (هل أوزيل لديه مستقبل في أرسنال؟) قائلا: "نعم. لماذا لا؟".

وأكمل حديثه قائلا: "تحدثت مع أوزيل ومع محمد النني ومع جينكنسون ومع بيتر تشيك ومع أوباماينج. أتحدث مع كل اللاعبين دائما. بعض الوقت بشكل فردي، وأحيانا بشكل جماعي مع كل اللاعبين".

وتابع "أريد من كل لاعب لديه عقلية جيدة أن يساعدنا بجودته وإمكانياته. نحن نحتاج إلى أوزيل".

وعلى الجانب ذاته، كشف إيمري غياب هنريك مخيتاريان أمام بيرنلي بسبب الإصابة إلى جانب شكودران مصطافي.

أرسنال بعد سلسلة اللا هزيمة تلقى هزيمتين على التوالي. خسر أمام ساوثامبتون في الدوري وودع كأس الرابطة أمام توتنام.

ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 34 نقطة من 17 مباراة، بينما بيرنلي في المركز الـ 18 برصيد 12 نقطة.

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