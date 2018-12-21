هل يستغل بوجبا ما قاله سولشاير عنه في الماضي.. أم أن مورينيو لم يكن المشكلة؟

لا توجد فرصة أفضل الآن لبول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد لإثبات أن ظهوره بشكل باهت مع الشياطين الحُمر عكس يوفنتوس ومنتخب فرنسا كان بسبب مدربه السابق جوزيه مورينيو وليس تقصيرا منه.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

فهل يستغل بول بوجبا ما قاله عنه المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير؟

سولشاير تولى تدريب يونايتد لنهاية الموسم وقبل انطلاق الموسم سُئل المهاجم النرويجي السابق عن رأيه في بول بوجبا.

وقال سولشاير: "لو القرار بيدي لقمت ببناء الفريق حول بوجبا".

وأضاف "بوجبا لاعب رائع وأتمنى من بناء الفريق حوله وأن يتمكن مانشستر يونايتد من الحفاظ عليه".

ما قاله سولشاير يؤكد بأن بوجبا سيكون في التشكيل الأساسي ليونايتد أمام كارديف سيتي غدا السبت في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

فماذا قدم بوجبا حتى الآن ثلاثة مواسم مع يونايتد؟

في موسم 2016-2017 شارك بوجبا مع يونايتد في 51 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع ستة فقط.

في الموسم التالي شارك في 37 مباراة وسجل ستة أهداف وصنع 12.

أما في الموسم الجاري فسجل خمسة وصنع أربعة في 20 مباراة شارك فيها مع بقائه كبديل في العديد من المباريات بسبب الخلافات بينه وبين مورينيو.

وتعرض بوجبا لانتقادات لاذعة دائما بسبب عدم ظهوره بشكل جيد مثلما كان مع يوفنتوس أو فرنسا.

لكن دائما كانت تشير التقارير الصحفية إلى أن عدم ظهور بوجبا بالشكل الأمثل كان بسبب مورينيو وتحفظه الدفاعي وتقييده لبوجبا بأدوار لا يجيدها اللاعب أو لا يحبذها.

إذن الفرصة أصبحت مواتية له الآن، فمورينيو رحل وجاء مدرب يعرفه جيدا ويشيد به وسبق وأن زامله في الملاعب لفترة قبل اعتزاله.

ولكن إن لم يثبت بوجبا نفسه مع سولشاير فهل يتسبب حديث جاري نيفيل قائد يونايتد السابق والمحلل الحالي في شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في الإطاحة به؟

نيفيل انتقد بوجبا كثيرا بعدما نشر الأخير صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب إقالة مورينيو بلحظات في إعلان لشركة "أديداس".

ولم يقتنع نيفيل بمبررات بوجبا بأن المنشور تم جدولته في وقت سابق لينشر في ذلك الوقت قبل أي قرار لإقالة مورينيو.

وقال نيفيل: "أؤمن أن الرقص على جثة مدرب أقيل أمر غير لائق أبدا".

وأكمل "المدرب هو من يتحمل المسؤولية في النهاية فلا يمكن أن يتخلص النادي من لاعبين بقيمة 700 أو 800 مليون جنيه إسترليني، الأسهل هو التخلص من المدرب مقابل 25 او 30 مليون إسترليني فقط".

وأكد نيفيل أن بوجبا حال عدم تقديمه لمستويات جيدة فعليه الرحيل عن صفوف الشياطين الحُمر.

فهل يستيعد بوجبا عافيته مع سولشاير أم يثبت صحة حديث جاري نيفيل

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