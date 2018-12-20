أرقام في الجول - محمد محمود أمام الداخلية.. تمريرات دقيقة وقوة هجومية كبيرة

واحدة من أفضل مباراياته هذا الموسم قدمها محمد محمود لاعب وادي دجلة المنتقل إلى صفوف النادي الأهلي في يناير المقبل.

محمود قاد فريقه للتعادل مع الداخلية بهدفين لمثلهما ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري المصري.

هدفا دجلة وضع فيهما محمد محمود لمسته الشخصية، إذ صنع الأول وسجل الثاني. ولكنه لم يكتف بذلك فقط.

أرقامه تظهر الأداء الجيد الذي قدمه صاحب الـ20 عاما على المستوى الهجومي، سواء على صعيد التمريرات أو المراوغات أو التحركات.

تمريرات محمد محمود خلال المباراة أظهرت دقة كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالتمريرات الطولية.. 6 تمريرات طولية كان 5 منها بشكل صحيح بنسبة نجاح 83.33%.

على صعيد التمريرات القصيرة والمتوسطة، مرر لاعب المنتخب الوطني 41 تمريرة منها 34 بلغت دقتها 82.93%، وكانت تلك اتجاهتها.

13 تمريرة كانت إلى الأمام من إجمالي تمريراته، و7 إلى الأطراف و19 إلى الخلف.

على صعيد المراوغات كانت النسبة الصحيحة جيدة. 8 مراوغات منها 6 بشكل صحيح.

انتزع محمود الكرة من المنافس في 4 مرات، بينما فقدها في 6 مناسبات ولكن كان أغلبها في منطقة جزاء الداخلية.

واستلم اللاعب الشاب الكرة بشكل صحيح في 48 مناسبة، وبشكل خاطئ في مناسبة وحيدة فقط.

وتظهر الخريطة الحرارية لمحمد محمود نشاطه الكبير في الثلث الأمامي لفريقه، وخاصة على الجانب الأيسر.

وأعلن الأهلي التعاقد رسميا مع محمد محمود لمدة 4 مواسم ونصف ليكون أولى صفقات القلعة الحمراء الشتوية، قبل انضمام محمود وحيد من مصر للمقاصة وجيرالدو من أول أغسطس الأنجولي.

خلال الموسم الجاري شارك لاعب الوسط في 14 مباراة مع دجلة، ساهم خلالها بـ3 أهداف إذ سجل هدفين وصنع هدفا واحدا.

وإجمالا يتمتع بدقة تمريرات قصيرة نسبتها 82%، وتمريرات طولية نسبتها 76%، وحاول على المرمى في 19 مناسبة كان منها 11 محاولة صحيحة.

بعد ضم محمد محمود، اختر تشكيل الأهلي المثالي في يناير.

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