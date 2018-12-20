كشف أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك جديد موقف اللاعبين باسم مرسي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد رفعت، إضافة إلى احتياجات الفريق الأبيض في يناير.

باسم مرسي النادي : لاريسا شيكابالا النادي : أبولون بونتو الزمالك

أمير استهل تصريحاته بالحديث عن السفر إلى تشاد لمواجهة القطن الكاميروني في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية.

وقال: "كنا سنغادر إلى تشاد في رحلة تستمر 14 ساعة يتخللها الذهاب ترانزيت إلى إثيوبيا وفي العودة ترانزيت في نيجيريا وإثيوبيا ولكن قمت بتعديل الرحلة لنذهب إلى تشاد بطائرة خاصة وبنفس التكلفة".

وعن موقف باسم مرسي من الانتقال إلى سموحة، أوضح منصور "لم نتلق أي عرض رسمى من سموحة للاعب، وسنرى الأفضل للنادي وعلى ضوء ذلك سيتم دراسة الأمر، لهذا أؤكد أن إعارة باسم لسموحة لم تتم حتى الآن".

ماذا عن جديد موقف شيكابالا، تابع أمير لـFilGoal.com "لم أتلق أي عرض أيضا لشيكابالا، ولا جديد بخصوصه ولكن في حال رغبة أي ناد ضمه سيعود للحديث معنا باعتباره لاعبا في نادي الزمالك".

ماذا عن أحمد رفعت "سيجلب عرضا خارجيا ليخرج على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، ولكننا ننتظر العرض الذي سيجلبه".

وكشف المشرف العام على الكرة بالزمالك احتياجات فريقه في شهر يناير.

وأشار إلى "نحتاج التعاقد مع ظهير أيسر ومهاجم، ولكن لن أُفصح عن أي شىء بخصوصهما".

وبسؤاله هل سيكونوا مصريين باعتبار أن الفريق يضم 4 أجانب؟ قال: "لا استطيع الجزم فمن الوارد أيضا رحيل لاعب أجنبي ومن الوارد استمرارهم حسب سير المفاوضات".

وفي نهاية تصريحاته تحدث أمير مرتضى عن طريقة سير مسابقة الدوري الممتاز وتأجيل عدد كبير من المباريات.

وأتم "بالطبع هناك ضيق من سير المسابقة والتأجيلات الكثيرة للغاية ولكن سنحاول التكيف مع الوضع، ليس أمامنا خيار آخر ولكن أتمنى أن يكون هناك في المستقبل جدول يضع فى بداية البطولة ويسير عليه الجميع دون تأجيلات".

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