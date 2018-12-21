مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21-12-2018 والقنوات الناقلة.. صلاح وقمة نارية لـ السعيد وبعد الشافي

دوري إنجليزي ودوري مصري وقمم منتظرة في السعودية. أهلا بكم في يوم الجمعة الرياضي.

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المقاولون العرب يواجه الاتحاد السكندري في السابعة مساءً على أون سبورت والنيل للرياضة.

في الدوري الإنجليزي، تنطلق الجولة الـ 18 بمواجهة تجمع بين ليفربول وولفرهامبتون.

محترفنا المصري محمد صلاح من المنتظر ظهوره مع ليفربول في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 2.

في إسبانيا، يلعب جيرونا ضد خيتافي في الثامنة والنصف وريال سوسيداد ضد ألافيس في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 3 على التوالي.

بوروسيا دورتموند الذي خسر لأول مرة في ألمانيا، يستعد لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في التاسعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 5.

في الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان) سنكون على موعد مع قمة الهلال أمام أهلي جدة في الثانية و10 دقائق عصرا على قناة دوري بلس 1 والسعودية الرياضية 1.

ومن المنتظر مشاركة الثنائي المصري عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي في القمة السعودية.

كما يلعب اتحاد جدة أمام النصر في الخامسة و20 دقيقة مساءً على قناة دوري بلس 2 والسعودية الرياضة 2.

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