حوار - سولشاير يكشف عن خطته مع يونايتد والتعلم من فيرجسون وفلسفة باسبي

كشف أولي جونار سولشاير المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد عن خطته مع الشياطين الحمر في الفترة المقبلة، كما أشار إلى تعلمه الكثير من السير أليكس فيرجسون المدرب الأسطوري للفريق.

سولشاير أجرى حوارا مع قناة ناديه، وكل الآتي على لسانه.

"عدت لبيتي وهذا أمر رائع. أعدكم بأنني سأقدم كل ما لدي كي يحقق هذا النادي النجاحات، وأن أعمل وبقية الأجهزة المساعدة لي على أن يستمتع اللاعبون بكرة القدم. أتوق كثيرًا لبداية العمل".

"فترة تدريبي للفريق ستمتد لـ6 أشهر. سأستمتع بهذه التجربة والمغامرة، سأكون على طبيعتي. أنا على دراية بأن النادي يعمل على البحث عن المدرب القادم".

"عدد المباريات التي تنتظرنا لا يمثل مشكلة فنحن نملك تشكيلة مذهلة من اللاعبين. لدينا 22 أو 23 لاعبا مميزا سيحصلون على فرصتهم جميعا مع وفرة المباريات وكي يثبتوا أنهم لاعبي (يصلحون مع) مانشستر يونايتد".

"نحن في مجال عمل يعتمد في المقام الأول على النتائج وبالتالي نحن نريد تحقيق الانتصارات. مهمتنا مساعدة اللاعبين على تحقيق تلك الانتصارات. نريد أن نرى اللاعبين يقدمون كرة القدم التي بإمكانهم تقديمها".

"أتابع الدوري الإنجليزي وشاهدت كل الأندية ولدي فكرة عنهم، لكن الأمر لا يتعلق بالخصوم بل يتعلق بنا نحن. الأمر يتعلق بمانشستر يونايتد وأن يعي اللاعبون ما بوسعهم تقديمه".

"نريدهم أن يعبروا عن قدراتهم. تركيزي سيكون منصبا علينا نحن، كيف سنلعب. ومن ثم سأمنحهم بضع معلومات عن الخصم".

"وقت المباريات هو أفضل وقت في هذه الحياة، وكلما كثرت المباريات كان ذلك أفضل. بالنسبة لي كمدرب، هذه الفترة المزدحمة بالمباريات تجعلني أداور بين اللاعبين وأشاهدهم جميعا".

"يعرف جميع اللاعبين بأن كل واحد منهم سيحصل على فرصته، ما حدث في الماضي حدث وانتهى. الآن، يبدأ الجميع من جديد. نريد من اللاعبين أن يؤدوا وأن يُمنحوا الفرصة".

"قدمت كل ما لدي في كل مرة دخلت فيها أرضية الملعب بشعار مانشستر يونايتد، والآن قيادة النادي كمدرب أمر مميّز. نحن نلعب من أجل كبرياء نادينا، من أجل جماهيره وتاريخه".

"يجب أن أقول بإنني حظيت بأفضل معلّم: سير أليكس فيرجسون، وسيظل دوما الأفضل فيما يتعلق بإدارة الأشخاص. الكثير طريقة إدارتي في العمل يأتي مما تعلمته من سير أليكس".

"كان لسير أليكس فيرجسون التأثير الأكبر علي لكننا نختلف. أنا شخص بشخصية مختلفة ويجب أن أتصرف كما أفعل دائما. أحب الناس وأحب الاختلاط بهم والحديث معهم، أريد رؤيتهم يعبرون عن قدراتهم سواء من يعمل في الكافتيريا أو المدلكين أو اخصائيي العلاج الطبيعي أو اللاعبين أو المدربين".

"أنا مدرب منذ 10 سنوات، تصبح أكثر ثقة مع مرور الوقت وكلما أخطأت ستتعلم، وقد ارتكبت أخطاء في مسيرتي التدريبية لكني فزت ببطولة دوري وبطولات كأس، هبط فريقي أيضًا، وبالتالي أشعر بأنني أتعلم المهنة أكثر لكن الأمر المهم هو إدارة الأشخاص، التعامل معهم وإخراج أفضل ماعندهم".

عن كاريك "يعرف مايكل مايعنيه أن تكون لاعبًا لمانشستر يونايتد، وهذا يعني أن تكون بطل. يجب أن نعتاد على الفوز مجددًا وأن ننافس على البطولات".

"التواصل بين الأكاديمية والفريق الأول مهم جدا. تلك هي الهويّة، تلك هويّتنا. هذا لا يعود لجيل 92 فقط بل لما قبل سير أليكس ولعهد سير مات باسبي والذي أتذكر له مقولة قال فيها: (عندما تكون جيدا بما يكفي فأنت كبير بما يكفي)، هناك شباب رائعون في الأكاديمية".

"شاهدت مباراة شباب يونايتد ضد شباب تشيلسي (4-3) قبل عدة أيام. لقد كان ذلك أداءً مذهلا وكانت نتيجة رائعة".

اختر تشكيل يونايتد تحت قيادة سولشاير.

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