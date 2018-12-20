تركي آل الشيخ يزور الزمالك يوم الجمعة

الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 21:03

كتب : FilGoal

تركي آل الشيخ

يزور تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، نادي الزمالك مساء يوم الجمعة بعد دعوة النادي له.

وتأتي زيارة تركي آل الشيخ إلى نادي الزمالك من أجل المشاركة في افتتاح المبنى الاجتماعي الجديد في النادي.

مجلس إدارة الزمالك قرر في وقت سابق إطلاق اسم تركي آل الشيخ على المبنى الاجتماعي الجديد في النادي.

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وجاء قرار الزمالك بإطلاق اسم تركي آل الشيخ على المبنى الاجتماعي الجديد "تقديرا للعلاقة الجيدة التي تربطه بالقلعة البيضاء" حسبما كشف النادي.

ويستعد الزمالك للسفر إلى تشاد لمواجهة القطن التشادي في إياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية.

الزمالك لقن القطن التشادي درسا قاسيا بسباعية مقابل لا شيء في ذهاب دور الـ 32 من البطولة الإفريقية.

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