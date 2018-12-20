الحل في متجر الخفافيش.. رسميا - برشلونة يستعير مدافع فالنسيا

أعلن نادي فالنسيا عن انتقال لاعبه خيسون موريّو إلى برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

فالنسيا ذكر في بيانه الرسمي أن الإعارة تمتد حتى 30 يونيو 2019، مع بند أحقية الشراء مقابل 25 مليون يورو، ليكون صفقة برشلونة الأولى في فترة الانتقالات الشتوية.

برشلونة أقدم على تدعيم خط دفاعه، بعد أن تعرض مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي لإصابة طويلة في الركبة مع عدم تحدد موعد عودته، بالإضافة إلى كثرة إصابات البلجيكي توماس فيرمايلين، مما يترك جيرارد بيكيه وكليمونت لونجليه كخيارين وحيدين في عمق الدفاع أغلب الوقت للمدرب إرنستو فالفيردي.

موريّو لاعب سابق في أندية: أودينيزي، غرناطة، قادش، لاس بالماس، إنتر ميلان، حضر معارا من فالنسيا في صيف 2017، قبل أن ينضم بشكل نهائي في الصيف الماضي مقابل 12 مليون يورو.

المدافع الكولومبي خاض إجمالا 20 مباراة بقميص فالنسيا، ولا يعد أحد الأسماء التي اعتمد عليها المدرب مارسيلينو جارسيا تورال باستمرار.

واحدة من أشهر لقطات موريّو بقميص فالنسيا، كانت تسببه في إشهار البطاقة الحمراء بوجه كريستيانو رونالدو خلال المواجهة مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، إذ قام البرتغالي بجذبه من شعره.

موريّو (26 عاما) يمتلك 26 مباراة دولية مع منتخب كولومبيا، ولكنه لم يتواجد في قائمة كأس العالم 2018 بالصيف الماضي.

صفقة موريّو تعد استمرارا للتعاون بين برشلونة وفالنسيا في سوق الانتقالات طوال الأعوام الماضية، إذ استقدم النادي الكتالوني من الخفافيش عدة لاعبين مثل: جوردي ألبا، جيريمي ماتيو، أندري جوميش، باكو ألكاسير.

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