كأس آسيا 2019 - حقبة ما بعد كاهيل.. أستراليا تعلن القائمة النهائية للدفاع عن اللقب القاري

أعلن جراهام أرنولد المدير الفني لمنتخب أستراليا، عن قائمته النهائية لخوض منافسات كأس آسيا 2019، والتي تنطلق يوم 5 يناير المقبل في الإمارات العربية المتحدة.

أستراليا حاملة اللقب ستدخل المنافسات دون هدافها التاريخي تيم كاهيل الذي اعتزل اللعب دوليا بعد المشاركة في كأس العالم 2018 بالصيف الماضي.

كاهيل ليس المبتعد الوحيد من الحرس القديم، إذ اعتزل القائد ميلي جيديناك اللعب الدولي بدوره، ليصير المدافع مارك ميليجان هو القائد الجديد لمنتخب الكانجارو.

القائمة شهدت حضور آرون موي لاعب وسط هدرسفيلد تاون، وماتيو ليكي جناح هيرتا برلين، ومات ريان حارس مرمى برايتون هوف ألبيون.

فيما قام أرنولد باستبعاد الشاب دانييل أرزاني الذي يلعب معارا من مانشستر سيتي لـ سيلتك، كما تغاضى عن استدعاء تومي يوريتش مهاجم لوزيرن، وجيمس ترويسي لاعب وسط ميلبورن فيكتوري، وبراد جونز حارس مرمى النصر السعودي.

القائمة النهائية لـ أستراليا لم تشهد استدعاء سوى 3 لاعبين محليين، بالإضافة إلى 18 لاعبا من الدوريات الأوروبية.

أستراليا تتواجد في المجموعة الثانية رفقة الأردن، فلسطين، سوريا، وتخوض مباريات دور المجموعات في إمارتي العين ودبي.

قائمة أستراليا:

حراسة المرمى: ميتشل لانجيراك (ناجويا جرامبوس الياباني) – مات ريان (برايتون هوف ألبيون الإنجليزي) – داني فوكوفيتش (جينك البلجيكي)

الدفاع: عزيز بيهيتش (أيندهوفن الهولندي) – ميلوش ديجينيك (ريد ستار بليجراد الصربي) – أليكس جيرسباتش (روزنبورج النرويجي) – ريان جرانت (سيدني) – ماتيو يورمان (الاتحاد السعودي) – مارك ميليجان (هيبرنيان الاسكتلندي) – جوش ريسدون (ويسترن سيدني واندررز) – ترينت ساينسبري (أيندهوفن الهولندي)

الوسط: ماسيمو لونجو (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي) – جاكسون إيرفين (هال سيتي الإنجليزي) – مصطفى أميني (ايه.جي.إف الدنماركي) – كريس إكونوميديس (بيرث جلوري) – آرون موي (هدرسفيلد تاون الإنجليزي) – توم روجيتش (سيلتك الإنجليزي)

الهجوم: أندرو نابوت (أوراوا ريد دياموندز الياباني) – جيمي ماكلارين (هيبرنيان الاسكتلندي) – ماتيو ليكي (هيرتا برلين الألماني) – روبي كروسه (بوخوم الألماني) – مارتن بويل (هيبرنيان الاسكتلندي) – أوير مابيل (ميتيلاند الدنماركي)

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