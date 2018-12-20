تقرير تركي: تريزيجيه غاب عن المران احتجاجا على إدارة ناديه

يرى محمود تريزيجيه أن طلبات قاسم باشا لبيعه مبالغ فيها، لذلك حين وضعت الإدارة شروطها للاستغناء عن خدماته غاب لاعب مصر عن المران وفقا لصحيفة ينيساج التركية (العصر الجديد).

تريزيجيه النادي : قاسم باشا قاسم باشا

وكتبت الصحيفة أن تريزيجيه البالغ عمره 24 عاما غاب عن مران فريقه يوم الأربعاء احتجاجا على موقف إدارة النادي المنتمي للعاصمة إسطنبول.

وعنونت الخبر "أزمة تريزيجيه". وأشارت الصحيفة إلى رفض النادي لعرض مقدم من الاتحاد السعودي للحصول على خدمات لاعب الأهلي السابق.

ويتمسك قاسم باشا ببيع تريزيجيه مقابل 10 ملايين يورو. وهناك أندية عدة ترغب في انتداب اللاعب الموهوب أبرزها لاتسيو الإيطالي وشتوتجارت الألماني.

وقال تقرير إيطالي يوم الأربعاء إن لاتسيو يعرض 6 ملايين يورو لشراء تريزيجيه.

ويواصل تريزيجيه التألق مع قاسم باشا للموسم الثاني على التوالي بعد انتقاله من أندرلخت البلجيكي.

وسجل تريزيجيه 5 أهداف وأرسل 5 تمريرات حاسمة في 16 مباراة شارك بها في الموسم الحالي من الدوري.

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