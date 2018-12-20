الحاج ضيوف: كيف يسبق جريزمان صلاح وماني في ترتيب الكرة الذهبية؟

الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 16:56

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - كارديف

يرى الحاج ضيوف نجم السنغال السابق أن محمد صلاح هداف ليفربول يستحق مرتبة أفضل من أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد في ترتيب اللاعبين بجائزة الكرة الذهبية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وقال ضيوف في حواره مع برنامج تيس دي داكار:"ساديو ماني يستحق دخول قائمة العشرة الأوائل" وأضاف غاضبا "كونك إفريقي هذا عائق، كيف يسبق جريزمان ماني وصلاح؟".

وأتم "صلاح يستحق أن يكون في قائمة الخمسة الأوائل".

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وجاء صلاح سادسا في ترتيب الجائزة التي توج بها لوكا مودريتش نجم ريال مدريد وقائد منتخب كرواتيا.

واحتل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس المركز الثاني خلفه جريزمان ثم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ثم ليونيل ميسي أيقونة برشلونة.

أما ماني ففي المركز 22 مع إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان ومارسيلو مدافع ريال مدريد.

محمد صلاح ساديو ماني جريزمان الكرة الذهبية

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