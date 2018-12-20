هل يضم الزمالك أي من ثنائي أهلي جدة، محمد عبد الشافي أو عبد الله السعيد؟ مصدر بالنادي الأبيض يوضح لـFilGoal.com.

تقرير سعودي كشف أن الثنائي قد يرحل عن قلعة الكؤوس في يناير، ليظهر الزمالك كمرشح أول للوجهة المقبلة لثنائي منتخب مصر السابق. (طالع التفاصيل)

مصدر بالزمالك قال لـFilGoal.com: "عبد الشافي يعد أولوية بكل تأكيد، فهو لاعب ملتزم وخبير وقائد للفريق، ولكن حتى الآن لا يوجد أي شيء رسمي".

وأضاف "ما يقال أن عبد الشافي سيرحل عن أهلي جدة فقط تقارير، وحتى الآن لا يوجد أي تحرك رسمي لضم الظهير الأيسر الخبير".

وانتقل صاحب الـ32 عاما من الزمالك إلى الأهلي السعودي في أكتوبر 2014 وأعاره الأخير إلى الفتح في يناير الماضي قبل أن يعود مع مطلع الموسم لأهلي جدة.

ولعب عبد الشافي 5 مواسم في الزمالك منذ انضمامه من غزل المحلة في 2009.

ماذا عن عبد الله السعيد؟

المصدر المسؤول وصف موقف السعيد بـ"الغامض" حتى الآن.

فحتى الآن لم يحدد الجهاز الفني مدى حاجته لعبد الله السعيد، ولكن في النهاية، بحسب المصدر "عبد الله السعيد لاعب كبير، لكن لم نتفاوض معه حتى الآن".

وأتم المصدر، بأن الزمالك ينتظر موقف أهلي جدة لاتخاذ قرار بشأن التحرك لضم اللاعبين، أو لاعب منهم.

وانتقل عبد الله السعيد معارا إلى كوبس الفنلندي بعد صدور قرار من إدارة الأهلي بعرضه للبيع أو الإعارة بعد تجديد عقده مع القلعة الحمراء مسبقا هذا العام، وذلك بسبب توقيعه لنادي الزمالك في أزمة "صفقة القرن" الشهيرة.

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