بالفيديو - صلاح يستضيف مشجع ليفربول الكفيف

الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 15:39

كتب : FilGoal

محمد صلاح - غلاف مجلة GQ

وجه محمد صلاح نجم ليفربول الدعوة لمايك كيرني المشجع الكفيف الذي انتشرت لقطة احتفاله بهدف الدولي المصري في شباك نابولي الأسبوع الماضي.

عقب نهاية لقاء ليفربول ونابولي انتشرت لقطة مثيرة للاهتمام عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشجع كفيف يطير فرحا بهدف نجمنا المصري.

ونشر ليفربول عبر حسابه الرسمي على تويتر مقطع فيديو للمشجع داخل ميلوود مقر تدريبات الريدز بعد قبول دعوة صلاح للحضور إلى النادي.

أخبار متعلقة

لاعب تشيلسي السابق يضع صلاح رابعا في ترتيب الأفضل بالدوري الإنجليزي روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول صلاح في قمة ترتيب سكاي سبورتس لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي مدافع ليفربول: خطأ أليسون أمام يونايتد؟ صلاح لا يعاقب حين يخطئ

وأفاد النادي "صلاح دعا المشجع مايك كيرني لزيارة خاصة إلى ميلوود بعد انتشار لقطته المدهشة عقب هدف الفوز على نابولي.

وأهدى لاعب بازل السابق قميصه للمشجع وابن عمه وكتب له على القميص "تشجيعك مصدر إلهام لنا".

كيرني قال الأسبوع الماضي في تصريحات لجريدة إيكو: "لقد رأيت كل ردود الأفعال والتعليقات على مقطع الفيديو، ومن الجميل قراءة جميع التعليقات. لقد ظهرت على التلفزيون عدة مرات بسبب موقع مقعدي المميز".

وأضاف "شعرت بالبهجة لأنني جعلت الناس سعداء بعد مشاهدة الفيديو، الأمر عادي بالنسبة لي، لقد ولدت بمشكلة بصرية وأنا مسجل كأعمى".

وأوضح "أستطيع أن أرى قليلا، اعتقدت أن ساديو ماني الذي سجل حتى أخبرني ابن عمي أن صلاح هو الذي أحرز الهدف".

صلاح رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم لـ13 هدفا، 10 في الدوري الإنجليزي و3 في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليفربول لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي يوم الجمعة.

اقرأ أيضا

قائمة الأهلي - عودة معلول وفتحي لمواجهة جيما

مصدر بالزمالك يوضح لـ في الجول موقف التفاوض مع عبد الشافي والسعيد

بالميراس يعلن ضم كارلوس إدواردو من بيراميدز

لاعب تشيلسي السابق يضع صلاح رابعا في ترتيب الأفضل بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح ليفربول

نرشح لكم

أخر الأخبار

النصر يشكو المصري لاتحاد الكرة ويطالب بوقف قيده 13 دقيقة | مصر
ماذا ينتظر الأندية المصرية.. تعرف على موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 25 دقيقة | مصر
لن يرحل إلى أي مكان.. رسميا - أليكس ساندرو يجدد تعاقده مع يوفنتوس 26 دقيقة | أوروبا
كأس آسيا 2019 – سون وكي يقودان القائمة النهائية لـ كوريا الجنوبية 34 دقيقة |
كأس آسيا 2019 - حقبة ما بعد كاهيل.. أستراليا تعلن القائمة النهائية للدفاع عن اللقب القاري 49 دقيقة |
جديد مستقبل تريزيجيه.. فرمان من مدربه وهل ظهر لآخر مرة بقميص قاسم باشا؟ 51 دقيقة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 2 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 3 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك