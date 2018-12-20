بالفيديو - صلاح يستضيف مشجع ليفربول الكفيف

وجه محمد صلاح نجم ليفربول الدعوة لمايك كيرني المشجع الكفيف الذي انتشرت لقطة احتفاله بهدف الدولي المصري في شباك نابولي الأسبوع الماضي.

عقب نهاية لقاء ليفربول ونابولي انتشرت لقطة مثيرة للاهتمام عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشجع كفيف يطير فرحا بهدف نجمنا المصري.

ونشر ليفربول عبر حسابه الرسمي على تويتر مقطع فيديو للمشجع داخل ميلوود مقر تدريبات الريدز بعد قبول دعوة صلاح للحضور إلى النادي.

وأفاد النادي "صلاح دعا المشجع مايك كيرني لزيارة خاصة إلى ميلوود بعد انتشار لقطته المدهشة عقب هدف الفوز على نابولي.

وأهدى لاعب بازل السابق قميصه للمشجع وابن عمه وكتب له على القميص "تشجيعك مصدر إلهام لنا".

"To Michael, your support is an inspiration. Mo Salah" ❤️@MoSalah invited @MikeKearney1 for a special visit to Melwood after a video of him celebrating our decisive #UCL winner against @sscnapoli went viral... pic.twitter.com/zHo67eBdfK — Liverpool FC (@LFC) December 20, 2018

كيرني قال الأسبوع الماضي في تصريحات لجريدة إيكو: "لقد رأيت كل ردود الأفعال والتعليقات على مقطع الفيديو، ومن الجميل قراءة جميع التعليقات. لقد ظهرت على التلفزيون عدة مرات بسبب موقع مقعدي المميز".

وأضاف "شعرت بالبهجة لأنني جعلت الناس سعداء بعد مشاهدة الفيديو، الأمر عادي بالنسبة لي، لقد ولدت بمشكلة بصرية وأنا مسجل كأعمى".

وأوضح "أستطيع أن أرى قليلا، اعتقدت أن ساديو ماني الذي سجل حتى أخبرني ابن عمي أن صلاح هو الذي أحرز الهدف".

This blind fan celebrating Salah’s goal after his friend tells him about the play is amazing! The beautiful game ❤️ pic.twitter.com/4EKJJ1k2Et — !!! (@loonyroon) December 12, 2018

صلاح رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم لـ13 هدفا، 10 في الدوري الإنجليزي و3 في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليفربول لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي يوم الجمعة.

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