مران الأهلي – أحمد فتحي ومعلول يشاركان في التقسيمة.. وتأهيل جيرالدو

شارك الظهير الأيمن أحمد فتحي، والأيسر التونسي علي معلول، في تقسيمة أجراها المدير الفني المؤقت للفريق محمد يوسف عقب مران اليوم الخميس، الأخير قبل السفر إلى إثيوبيا لمواجهة جيما آبا جيفار.

الثنائي غاب لفترات طويلة بسبب الإصابة، حيث تعرض فتحي لإصابة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي التونسي، فيما أصيب معلول ضد وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف النهائي.

وأيضا، انتظم هشام محمد في مران الفريق بعد غيابه أمس الأربعاء.

ولكن في الوقت نفسه، غاب وليد سليمان المصاب في الكاحل عن المران بعد أن أعلن يوسف غيابه عن مواجهة إياب دور الـ32 لدوري الأبطال.

وخضع صفقة الفريق الجديدة، جيرالدو دا كوستا، لبرنامج تأهيلي قبل أن يشارك في تقسيمة الكرة ويظهر بشكل جيد.

وشارك الأنجولي لأول مرة في مران الفريق أمس الأربعاء.

وفي نهاية المران، خصص الجهاز الفني خصص فقرة في نهاية المران للتدريب على ركلات الجزاء تحسبا للجوء إليها في مباراة العودة.

ويسافر الفريق غدا إلى إثيوبيا لمواجهة جيما آبا جيفار الذي فاز عليه الأحمر ذهابا في برج العرب 2-0.

وتقام مباراة العودة يوم الأحد المقبل.

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