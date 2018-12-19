لماذا تم تأجيل لقاء الأهلي وإنبي لأجل غير مسمى وتم ترحيل مواجهة الفريق الأحمر أمام الداخلية لـ29 من شهر ديسمبر الجاري بدلا من 26 فما هو السبب؟

وتحدث عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لـFilGoal.com قائلا: "أولا تم تأجيل لقاء الأهلي وجيما أبا جيفار في دوري أبطال إفريقيا لتقام 23 من الشهر الجاري بدلا من 21".

وأضاف "الأهلي سيعود إلى مصر من إثيوبيا بعد 24 ساعة لذا إن تم ترحيل لقاء الداخلية لأحد أيام 25 أو 26 سيكون صعبا بسبب الإرهاق ورحلة السفر الطويلة للفريق الأحمر الذي ضغطت جدول مبارياته بالفعل الشهر الجاري وخاض ثلاث مباريات في ثماني أيام".

وتابع "أما ترحيل اللقاء ليوم 27 أو 28 فسيكون مستحيلا لرفض الأمن إقامة مباراة للأهلي وأي فريق آخر في القاهرة في اليوم ذاته".

ويواجه الإسماعيلي منافسه المقاولون العرب يوم 27 في القاهرة، ويلتقي الزمالك مع بتروجيت في اليوم التالي.

وأردف "الأمر ذاته ينطبق على الزمالك يرفض الأمن إقامة مباراة له في القاهرة مع فريق آخر".

وواصل عامر حسين "أما يوم 31 من شهر ديسمبر والأول من شهر يناير المقبل والسابع من الشهر ذاته يرفض الأمن إقامة مباريات فيهم للاحتفال بأعياد الميلاد".

وأتم "الحل الذي اتخذته كان أصعب الحلول ولكن كان علينا القيام بتلك الخطوة".

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