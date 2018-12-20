المسابقات: نحاول الفصل بين مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري والسوبر خلال شهر فبراير

الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 00:55

كتب : FilGoal

فريقي الأهلي والزمالك قبل اللقاء

لم يحسم اتحاد الكرة الموعد النهائي لمباراتي القمة بين الأهلي والزمالك سواء في الدور الأول من الدوري أو كأس السوبر المحلي.

وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات: "مباراة الدوري بين الفريقين ستقام في شهر فبراير المقبل، وسيتحدد موعدها عقب إجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا يوم 28 ديسمبر الجاري".

وأضاف عبر برنامج "كورة كل يوم" قائلا: "أما السوبر سيتوقف موعده على التنسيق مع اتحاد الكرة والشركة الراعية لتحديد ما إذا كانت ستقام خارج مصر أو خارجها".

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وأكد "نحاول الفصل بين المباراتين، فمن غير المعقول أن يلتقي الأهلي والزمالك في مباراتين متتاليين".

وأشار رئيس لجنة المسابقات إلى أنه اضطر لتحريك موعد 3 مباريات بالدوري وكأس مصر لفريق إنبي، لتحديد موعد مناسب للقائه المؤجل ضد الأهلي.

ولفت إلى أن تأجيل لقاء الأهلي وجيما الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا لمدة يومين أربك الحسابات كثيرا في جدول الدوري.

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