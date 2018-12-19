شدد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي أن انتصار فريقه على جيما أبا جيفار في لقاء الذهاب بهدفين دون رد غير مطمئنة.

ويحل الأهلي يوم الأحد المقبل ضيفا على أبا جيفار الإثيوبي لملاقاته في إطار إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث يوسف لـFilGoal.com قائلا: "المباراة ستكون صعبة للغاية ونتيجة الفوز بهدفين دون رد غير مطمئنة".

وواصل "نعمل على تسجيل هدفا في شباكهم لإرباك حساباتهم ولدينا 90 دقيقة شاقة تنتظرنا في العاصمة الإثيوبية أديس بابا".

وشدد "لن يكون هناك أي مجال لإهدار المزيد من الفرص في المباراة فنحن نريد التأهل لدور المجموعات".

وعن الوافد الجديد لصفوف الأهلي جيرالدو علق "تحدثت معه اليوم عقب المران ولدي انطباع إيجابي للغاية عنه".

وأتم "لديه حماس كبير لبدء مشواره مع الفريق وهو صاحب إمكانيات مميزة وأتمنى أن يمثل إضافة قوية لنا".

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الهزيمة بهدف دون رد للتأهل لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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