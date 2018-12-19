روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول

يرى روبي فاولر أسطورة هجوم ليفربول أن نجمنا المصري محمد صلاح يملك فرصة كبيرة لأن يصبح أحد أساطير النادي الإنجليزي.

صلاح انفجر الموسم الماضي مع ليفربول بتسجيل 44 هدفا خلال 52 مباراة، كما استكمل تألقه هذا الموسم بتسجيل 13 هدفا وصنع 5.

كل ما يلي على لسان فاولر في تحليله لجريدة ميرور يوم الأربعاء.

"أعتقد أنه إذا بقي صلاح مع النادي لسنوات طويلة سيكون ضمن أساطير ليفربول، فقد أظهر بالفعل الصفات التي تشير إلى أنه يملك فرصة حقيقية للانضمام إلى هؤلاء".

"لقد لعبت مع أفضل لاعبي ليفربول، أمثال أيان راش وجون بارنز وستيفن جيرارد وستيف ماكمانامان، لذلك أعتقد أنني أعرف شيئاً أو اثنين حول ما يتطلبه الأمر لأن تصبح أسطورة في النادي. مما لا شك فيه أن صلاح لديه صفات مماثلة".

"لقد شاهدت هذا الموسم الماضي وشاهدته مرة أخرى هذه الموسم، كانت مواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا هذا الشهر مثالاً رائعاً حيث صنع الفارق. في كثير من الأحيان يسجل الهدف الأول في مباراة صعبة، أو هدف الفوز. هذا ليس من قبيل الصدفة".

"لقد أظهر صلاح بالفعل أنه ليس لاعب الموسم الواحد، فهو لاعب كرة قدم حقيقي. لكنني اعتقد أن اللاعب يوصف بالأسطورة حين يستمر على هذا النحو لسنوات ".

"الجماهير تتحدث عن لويس سواريز وهل يمكننا اعتباره أسطورة ليفربول، لا شك أنه كان لاعبًا كبيرًا للنادي، لكنه تواجد لمدة 3 مواسم فقط، وترك طعمًا سيئًا في الفم بالطريقة التي غادر بها النادي، ولذلك لا أعتقد أنه مؤهل لحمل هذه الصفة".

"لقد سجل صلاح نحو 60 هدفا لليفربول، وهناك فرصة جيدة للتفوق على سواريز وفيرناندو توريس هذا الموسم في قائمة أفضل هدافي الريدز عبر التاريخ، لقد سجل سواريز 82 هدفا وأحرز توريس 81 هدفا".

"سأنتظر لمدة خمس سنوات أخرى على الأقل حتى أقول أن صلاح أصبح أسطورة ليفربول".

"هذا الموسم، تحدث الناس عن صلاح أنه لم يكن على نفس المستوى، ولكن عندما سجل هاتريك في مرمى بورنموث تصدر قائمي هدافي الدوري الإنجليزي".

"إنها بداية جيدة للموسم، فهو هداف بلا شك. وأظهر مدى ذكائه حين حافظ على مستواه التهديفي العالي".

"أظهر صلاح بإمكانياته أنه يمكنه أن يكون أحد عظماء ليفربول في النهاية".

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