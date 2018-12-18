وعد محمد الخولي عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي برفع العقوبات عن لاعبي فريقه في حالة تحسن النتائج في الفترة المقبلة.

وقال الخولي لـFilGoal.com: "ندرس بالفعل رفع العقوبات عن لاعبي الفريق بعد الإخفاق الأخير أمام ساليتاس الكونفدرالية".

وأضاف "ولكن رفع العقوبة المالية مشروط بتحسن النتائج في الفترة المقبلة".

وأكد "سأرافق فريق المصري خلال رحلته إلى بوركينا فاسو كرئيسا للبعثة".

وكان المصري خسر أمام ساليتاس البوركيني في بورسعيد بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية.

وقررت إدارة النادي توقيع غرامة مالية على كل لاعب في الفريق وقدرها 25 ألف جنيه.

وأعلن المصري تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا ليقود الفريق في أول مباراة أمام ساليتاس في عودة دور الـ32 للكونفدرالية.

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