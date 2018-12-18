تقرير: بيريز يرغب في قيادة مورينيو لـ ريال مدريد

يبدو أن عطلته لن تستمر طويلا إن صحت هذه التقارير. ريال مدريد يرغب في التعاقد مع جوزيه مورينيو بحسب صحيفة إندبيندنت البريطانية.

مانشستر يونايتد أعلن رحيل مورينيو عن منصبه مع الفريق يوم الثلاثاء، مع تولي مدرب مؤقت للمهمة خلال الـ48 ساعة المقبلة (طالع التفاصيل).

وصحيفة إندبيندنت قالت إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مازال يرغب في أن يكون مورينيو مدرب الملكي المقبل، على الرغم من تواجد سانتياجو سولاري في مقعد الإدارة الفنية.

سولاري تولى المهمة بشكل مؤقت بعد رحيل جولين لوبيتيجي قبل أن يعلن ريال مدريد الإبقاء على خدماته بشكل دائم حتى 2021.

الصحيفة أشارت إلى أن مورينيو يتمتع بعلاقة جيدة مع بيريز في الوقت الحالي على الرغم من تدهورها مع بعض مسؤولي النادي الآخرين.

وذكرت أنه على الرغم من استمرار سيرخيو راموس ومارسيلو في الفريق واللذان دخلا في خلافات مع مورينيو خلال فترته السابق مع الفريق، إلا أن بيريز لا يمانع عودة البرتغالي ويرى أنه قادرة على قيادة الفريق.

مورينيو كان مدربا للملكي خلال الفترة من 2010 وحتى 2013 وحقق لقب دوري إسباني ولقب كأس الملك إضافة إلى السوبر الإسباني.

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قضى مورينيو في يونايتد موسمين، ويمكن اعتبار الموسم الأول الأنجح للاستثنائي في مانشستر.

وتوج يونايتد في الموسم تحت قيادة مورينيو بالدوري الأوروبي ليعود لدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى كأس الرابطة.

وفي الموسم الثاني، أنهى يونايتد الدوري في المركز الثاني ليحافظ على تواجده في دوري الأبطال وخسر نهائي كأس الاتحاد.

ورغم تأهل الفريق إلى دور الـ16 من دوري الأبطال، إلا أن يونايتد يعاني في الدوري وودع كأس الرابطة على يد ديربي كاونتي.

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