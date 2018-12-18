بوكيتينو: تدريب يونايتد؟ لا يمكنني الإجابة.. تلك الشائعات تحدث في كرة القدم

الثلاثاء، 18 ديسمبر 2018 - 17:18

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - توتنام

تحدث الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنام، لأول مرة عن الأنباء التي ربطته بتدريب مانشستر يونايتد خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

مانشستر يونايتد أعلن عن إقالة مورينيو بعد سنتين ونصف على رأس الجهاز الفني للشياطين الحمر.

وقال بوكيتينو في المؤتمر الصحفي له اليوم الثلاثاء "أعتقد أنه بعد وجودي هنا لخمسة أعوام، بات هناك الكثير من الشائعات حول منصبي كمدرب لتوتنام، لا يمكنني الإجابة عن تلك النوعية من الأسئلة (إمكانية تدريب يونايتد)، هذه الشائعات تحدث في عالم كرة القدم".

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وأضاف "أحترم آراء الجميع سواء كانوا يشيدون بي أم لا يتفقون معي، الكثير من الشائعات تقال لكنه أمر ليس من شأني ما يحدث في ناد آخر، أنا كل تركيزي منصب على تقديم العمل الأفضل لفريقي".

وتابع "أمامنا الكثير من العمل والمباريات، سنلعب مباراة دربي غدا وربع نهائي كأس رابطة المحترفين ولذلك أتفهم أن الجميع يعرف أنني أركز على مباراة الغد".

وتعليقا على إقالة مورينيو قال "أتمنى كل التوفيق له، أشعر بالأسف لما حدث لأنني أعرفه جيدا ولدي علاقة جيدة به وهو صديق جيد، وما حدث اليوم خبر مؤسف".

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